Курячі лапи і плоди лотоса: лучанка показала дивні смаколики китайців. ФОТО
Сьогодні, 15:03
Лучанка Христина Лесюк, яка зараз живе і працює в Китаї, показала незвичні продукти, які обожнюють місцеві.
Світлини та короткі коментарі вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
У дописі дівчина розповіла, який на смак плід лотоса, що таке лічі та чому не куштувала йогурт зі смаком твердого сиру.
У добірку лучанки також потрапив плавлений сир зі смаком полуниці або чаю, а також зовсім незвичний для європейців снек - курячі лапи.
Христина каже, що китайці їх обожнюють, їдять самі і дають гризти дітям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлини та короткі коментарі вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
У дописі дівчина розповіла, який на смак плід лотоса, що таке лічі та чому не куштувала йогурт зі смаком твердого сиру.
У добірку лучанки також потрапив плавлений сир зі смаком полуниці або чаю, а також зовсім незвичний для європейців снек - курячі лапи.
Христина каже, що китайці їх обожнюють, їдять самі і дають гризти дітям.
Куди ж без трешу. Курячі лапи у вакуумній упаковці. Це снек. Гризуть самі, купують дітям погризти...
Плід лотоса. В Китаї з лотоса роблять борошно, десерти і готують багато страв. На смак схоже до редьки.
Лічі. Нічого особливого, просто фрукт. Зараз на нього якраз сезон. Для того, щоб певні фрукти були довго свіжими, їх ховають в лід. До речі, більшість екзотичних фруктів в наших супермаркетах несвіжі, їсти їх можна, але смак не той.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі чоловік накинувся на знайомого з ножем
Сьогодні, 15:30
До «Волині» повернувся Сергій Сімінін. ФОТО
Сьогодні, 15:16
Курячі лапи і плоди лотоса: лучанка показала дивні смаколики китайців. ФОТО
Сьогодні, 15:03
У Росії випав сніг. ФОТО
Сьогодні, 14:54
Міністр назвав причину смертельних ДТП в Україні
Сьогодні, 14:45