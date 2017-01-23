Курячі лапи і плоди лотоса: лучанка показала дивні смаколики китайців. ФОТО

Куди ж без трешу. Курячі лапи у вакуумній упаковці. Це снек. Гризуть самі, купують дітям погризти...

Йогурт зі смаком твердого сиру. Не пробувала, бо це не переварюється в моїй голові.

Плід лотоса. В Китаї з лотоса роблять борошно, десерти і готують багато страв. На смак схоже до редьки.

Лічі. Нічого особливого, просто фрукт. Зараз на нього якраз сезон. Для того, щоб певні фрукти були довго свіжими, їх ховають в лід. До речі, більшість екзотичних фруктів в наших супермаркетах несвіжі, їсти їх можна, але смак не той.

Плавлений сир зі смаком полуниці/чаю матча. Не пробувала, бо це не переварюється в моїй голові.

Лучанка, яка зараз живе і працює в Китаї, показала незвичні продукти, які обожнюють місцеві.Світлини та короткі коментарі вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.У дописі дівчина розповіла, який на смак плід лотоса, що таке лічі та чому не куштувала йогурт зі смаком твердого сиру.У добірку лучанки також потрапив плавлений сир зі смаком полуниці або чаю, а також зовсім незвичний для європейців снек - курячі лапи.Христина каже, що китайці їх обожнюють, їдять самі і дають гризти дітям.