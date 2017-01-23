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Курячі лапи і плоди лотоса: лучанка показала дивні смаколики китайців. ФОТО

Курячі лапи і плоди лотоса: лучанка показала дивні смаколики китайців. ФОТО
Лучанка Христина Лесюк, яка зараз живе і працює в Китаї, показала незвичні продукти, які обожнюють місцеві.

Світлини та короткі коментарі вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

У дописі дівчина розповіла, який на смак плід лотоса, що таке лічі та чому не куштувала йогурт зі смаком твердого сиру.

У добірку лучанки також потрапив плавлений сир зі смаком полуниці або чаю, а також зовсім незвичний для європейців снек - курячі лапи.

Христина каже, що китайці їх обожнюють, їдять самі і дають гризти дітям.

Куди ж без трешу. Курячі лапи у вакуумній упаковці. Це снек. Гризуть самі, купують дітям погризти...
Куди ж без трешу. Курячі лапи у вакуумній упаковці. Це снек. Гризуть самі, купують дітям погризти...
Йогурт зі смаком твердого сиру. Не пробувала, бо це не переварюється в моїй голові.
Йогурт зі смаком твердого сиру. Не пробувала, бо це не переварюється в моїй голові.
Плід лотоса. В Китаї з лотоса роблять борошно, десерти і готують багато страв. На смак схоже до редьки.
Плід лотоса. В Китаї з лотоса роблять борошно, десерти і готують багато страв. На смак схоже до редьки.
Лічі. Нічого особливого, просто фрукт. Зараз на нього якраз сезон. Для того, щоб певні фрукти були довго свіжими, їх ховають в лід. До речі, більшість екзотичних фруктів в наших супермаркетах несвіжі, їсти їх можна, але смак не той.
Лічі. Нічого особливого, просто фрукт. Зараз на нього якраз сезон. Для того, щоб певні фрукти були довго свіжими, їх ховають в лід. До речі, більшість екзотичних фруктів в наших супермаркетах несвіжі, їсти їх можна, але смак не той.
Плавлений сир зі смаком полуниці/чаю матча. Не пробувала, бо це не переварюється в моїй голові.
Плавлений сир зі смаком полуниці/чаю матча. Не пробувала, бо це не переварюється в моїй голові.



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Теги: Китай, їжа, цікаво
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