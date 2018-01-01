вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До «Волині» повернувся Сергій Сімінін. ФОТО

До «Волині» повернувся Сергій Сімінін. ФОТО
Футбольний клуб «Волинь» підписав захисника Сергія Сімініна, який раніше вже виступав у складі «хрестоносців».

Про це повідомили у прес-службі клубу.

Сімінін став восьмим новачком команди під час літнього міжсезоння. Раніше до «Волині» приєдналися Денис Кожанов, Євген Неплях, Іван Цюпа, Ігор Карпенко, Назар Стасишин, Міха Горопевшек та Дмитро Козьбан.

Довідково:

Сергій Сімінін виступав за «Волинь» у 2007 році, а також провів п’ять сезонів з 2009 по 2014 роки.

Також Сергій виступав за «Зорю», «Геліос», «Ворсклу», «Олександрію» та «Верес».
До «Волині» повернувся Сергій Сімінін. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сергій Сімінін, ФК «Волинь»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гори сміття і гнилі: що залишають після себе торговці Старого ринку. ФОТО
При Волинській ОДА — нова громадська рада. ІМЕНА
У селі на Волині вночі постріляли коней
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинську художницю нагородили орденом. ВІДЕО
Сьогодні, 15:32
У Ковелі чоловік накинувся на знайомого з ножем
Сьогодні, 15:30
До «Волині» повернувся Сергій Сімінін. ФОТО
Сьогодні, 15:16
Курячі лапи і плоди лотоса: лучанка показала дивні смаколики китайців. ФОТО
Сьогодні, 15:03
У Росії випав сніг. ФОТО
Сьогодні, 14:54
Схожі новини
Молодіжка «Волині» зіграла з «Карпатами» внічию Молодіжка «Волині» зіграла з «Карпатами» внічию
19 липень, 15:25
Молодіжка «Волині» переграла львів'ян на зборах у Моршині Молодіжка «Волині» переграла львів'ян на зборах у Моршині
17 липень, 18:30
«Волинь» попрощалася з гравцем, якого нещодавно підписала «Волинь» попрощалася з гравцем, якого нещодавно підписала
17 липень, 18:05
Матч «Волині» з угорцями закінчився нічиєю Матч «Волині» з угорцями закінчився нічиєю
12 липень, 08:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чим замінити «Укрпошту» на селі?
Сьогодні, 11:58
 1
Чому українці їдуть навчатися до Польщі*
19 липень, 13:05
 1
У Луцьку відкрили бібліотеку нового формату. ФОТО
Сьогодні, 16:16
 0
На будівництво сільської школи на Волині потрібно 90 мільйонів
Сьогодні, 16:12
 0
У Луцьку пропонують створити хостел для людей з інвалідністю
Сьогодні, 16:08
 0
Медіа
відео
1/8