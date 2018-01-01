До «Волині» повернувся Сергій Сімінін. ФОТО





Про це повідомили у



Сімінін став восьмим новачком команди під час літнього міжсезоння. Раніше до «Волині» приєдналися Денис Кожанов, Євген Неплях, Іван Цюпа, Ігор Карпенко, Назар Стасишин, Міха Горопевшек та



Довідково:



Сергій Сімінін виступав за «Волинь» у 2007 році, а також провів п’ять сезонів з 2009 по 2014 роки.



Також Сергій виступав за «Зорю», «Геліос», «Ворсклу», «Олександрію» та «Верес».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Футбольний клуб «Волинь» підписав захисника Сергія Сімініна, який раніше вже виступав у складі «хрестоносців».Про це повідомили у прес-службі клубу.Сімінін став восьмим новачком команди під час літнього міжсезоння. Раніше до «Волині» приєдналися, Іван Цюпа, Ігор Карпенко, Назар Стасишин,та Дмитро Козьбан

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію