У селі на Волині з-під землі витягли цуценя
Сьогодні, 18:05
Волинянка забила на сполох, коли побачила у глибокому каналізаційному отворі цуценя.
Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
«Я думала, що таке тільки в кіно буває, бо вони відразу ж відгукнулися на моє прохання врятувати життя цуценяті», - розповіла жителька Маневич Тетяна Стрільчук журналістам газети «Нова доба».
Поблизу старого заводу, що в Оконську Маневицького району, у глибокий каналізаційний отвір потрапило цуценя.
Сама жінка у 6-метрову яму не могла залізти, тож звернулася до маневицьких рятувальників.
«Подякуйте рятувальникам, які швидко відгукнулися. У службі порятунку дійсно працюють чуйні люди, готові відгукнутись на чужий біль у будь-яку хвилину», - попросила небайдужа маневичанка.
Головне фото - ілюстативне.
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Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
«Я думала, що таке тільки в кіно буває, бо вони відразу ж відгукнулися на моє прохання врятувати життя цуценяті», - розповіла жителька Маневич Тетяна Стрільчук журналістам газети «Нова доба».
Поблизу старого заводу, що в Оконську Маневицького району, у глибокий каналізаційний отвір потрапило цуценя.
Сама жінка у 6-метрову яму не могла залізти, тож звернулася до маневицьких рятувальників.
«Подякуйте рятувальникам, які швидко відгукнулися. У службі порятунку дійсно працюють чуйні люди, готові відгукнутись на чужий біль у будь-яку хвилину», - попросила небайдужа маневичанка.
Головне фото - ілюстативне.
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