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У селі на Волині з-під землі витягли цуценя

У селі на Волині з-під землі витягли цуценя
Волинянка забила на сполох, коли побачила у глибокому каналізаційному отворі цуценя.

Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

«Я думала, що таке тільки в кіно буває, бо вони відразу ж відгукнулися на моє прохання врятувати життя цуценяті», - розповіла жителька Маневич Тетяна Стрільчук журналістам газети «Нова доба».

Поблизу старого заводу, що в Оконську Маневицького району, у глибокий каналізаційний отвір потрапило цуценя.

Сама жінка у 6-метрову яму не могла залізти, тож звернулася до маневицьких рятувальників.

«Подякуйте рятувальникам, які швидко відгукнулися. У службі порятунку дійсно працюють чуйні люди, готові відгукнутись на чужий біль у будь-яку хвилину», - попросила небайдужа маневичанка.

Головне фото - ілюстативне.

У селі на Волині з-під землі витягли цуценя


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Теги: порятунок, тварина, цуценя, рятувальники, ДСНС
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