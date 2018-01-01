У селі на Волині з-під землі витягли цуценя

Волинянка забила на сполох, коли побачила у глибокому каналізаційному отворі цуценя.Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.«Я думала, що таке тільки в кіно буває, бо вони відразу ж відгукнулися на моє прохання врятувати життя цуценяті», - розповіла жителька Маневич Тетяна Стрільчук журналістам газети «Нова доба».Поблизу старого заводу, що в Оконську Маневицького району, у глибокий каналізаційний отвір потрапило цуценя.Сама жінка у 6-метрову яму не могла залізти, тож звернулася до маневицьких рятувальників.«Подякуйте рятувальникам, які швидко відгукнулися. У службі порятунку дійсно працюють чуйні люди, готові відгукнутись на чужий біль у будь-яку хвилину», - попросила небайдужа маневичанка.