Показали, як триває будівництво ЖК «Юпітер» у Луцьку. ВІДЕО*
Сьогодні, 09:16
У будівельній компанії «Інвестор» пропонують нову якість життя.
Як ці задуми втілюються в реальність, компанія показала у липневому відеозвіті з будівництва ЖК «Юпітер», - пише Перший.
Також нагадуємо, що на 4-кімнатну квартиру площею 132,2 кв.м діє акційна ціна $53 900 до 1 серпня 2018 року.
Контакти відділу продажів:
096 030 20 10
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
https://www.investor.lutsk.ua
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Як ці задуми втілюються в реальність, компанія показала у липневому відеозвіті з будівництва ЖК «Юпітер», - пише Перший.
Також нагадуємо, що на 4-кімнатну квартиру площею 132,2 кв.м діє акційна ціна $53 900 до 1 серпня 2018 року.
Контакти відділу продажів:
096 030 20 10
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
https://www.investor.lutsk.ua
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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