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Показали, як триває будівництво ЖК «Юпітер» у Луцьку. ВІДЕО*

Показали, як триває будівництво ЖК «Юпітер» у Луцьку. ВІДЕО*
У будівельній компанії «Інвестор» пропонують нову якість життя.

Як ці задуми втілюються в реальність, компанія показала у липневому відеозвіті з будівництва ЖК «Юпітер», - пише Перший.

Також нагадуємо, що на 4-кімнатну квартиру площею 132,2 кв.м діє акційна ціна $53 900 до 1 серпня 2018 року.

Контакти відділу продажів:

096 030 20 10
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
https://www.investor.lutsk.ua

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Теги: Інвестор, Юпітер
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