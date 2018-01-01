Показали, як триває будівництво ЖК «Юпітер» у Луцьку. ВІДЕО*





Як ці задуми втілюються в реальність, компанія показала у липневому відеозвіті з будівництва ЖК



Також



Контакти відділу продажів:



096 030 20 10

вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк

https://www.investor.lutsk.ua



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У будівельній компанії «Інвестор» пропонують нову якість життя.Як ці задуми втілюються в реальність, компанія показала у липневому відеозвіті з будівництва ЖК «Юпітер» , - пише Перший Також нагадуємо , що на 4-кімнатну квартиру площею 132,2 кв.м діє акційна ціна $53 900 до 1 серпня 2018 року.096 030 20 10вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію