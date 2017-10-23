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Волинську художницю нагородили орденом. ВІДЕО

Волинську художницю нагородили орденом. ВІДЕО
Валентину Михальську з села Хворостів на Любомльського району нагородили орденом.

Хужожниця малює уже 33 роки, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

У її доробку - більше тисячі картин, які побували не лише на українських виставках, а й закордонних. За свою віддану роботу навіть має орден Княгині Ольги другого ступеня.

Художниця з 12-ти років не ходить. Проте, це не завадило займатись улюбленою справою. Каже, що творити допомагає любов.

"Я люблю свою країну, я люблю свою землю. Я люблю народ свій, багатостраждальний. Але унікальний народ і сама належу до цього народу і горджуся, що я українка", - розповідає жінка.

За Валентиною доглядає її мама, адже батька уже немає. Тому, орден художниця присвячує своїй неньці.


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Теги: орден, художниця, Волинь
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