Волинську художницю нагородили орденом. ВІДЕО

Валентину Михальську з села Хворостів на Любомльського району нагородили орденом.



Хужожниця малює уже 33 роки, - йдеться у сюжеті



У її доробку - більше тисячі картин, які побували не лише на українських виставках, а й закордонних. За свою віддану роботу навіть має орден Княгині Ольги другого ступеня.



Художниця з 12-ти років не ходить. Проте, це не завадило займатись улюбленою справою. Каже, що творити допомагає любов.



"Я люблю свою країну, я люблю свою землю. Я люблю народ свій, багатостраждальний. Але унікальний народ і сама належу до цього народу і горджуся, що я українка", - розповідає жінка.



За Валентиною доглядає її мама, адже батька уже немає. Тому, орден художниця присвячує своїй неньці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. з села Хворостів на Любомльського району нагородили орденом.Хужожниця малює уже 33 роки, - йдеться у сюжеті 12 каналу У її доробку - більше тисячі картин, які побували не лише на українських виставках, а й закордонних. За свою віддану роботу навіть має орден Княгині Ольги другого ступеня.Художниця з 12-ти років не ходить. Проте, це не завадило займатись улюбленою справою. Каже, що творити допомагає любов."Я люблю свою країну, я люблю свою землю. Я люблю народ свій, багатостраждальний. Але унікальний народ і сама належу до цього народу і горджуся, що я українка", - розповідає жінка.За Валентиною доглядає її мама, адже батька уже немає. Тому, орден художниця присвячує своїй неньці.

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