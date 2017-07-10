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У Луцьку влаштовують перший грандіозний «дівішнік»

У Луцьку влаштовують перший грандіозний «дівішнік»
Луцька агенція FeelGood Agency разом із рестораном-курортом Gosti влаштовують справжнє дівчаче свято – перший грандіозний «дівішнік» Candyman біля басейну.

Дійство відбудеться 29 липня на території ресторану Gosti.

Candyman pool party – це тусовка для наречених та їх подружок, молодих матусь та загалом дівчат, яким треба розслабитися від буденності і перезарядитися.

Основний посил грандіозного дівішніка #Сandyman_party_lutsk – кинути все і приділити час собі, своєму тілу та думкам, і перезавантажитися позитивними емоціями та враженнями.
В програмі дійства: шоу-програма, танці, безкоштовні макіяжі та зачіски, фотографування біля стильних фотозон, діджей-сети, виступи Garage Drum Show, кальян зона, смачна їжа, засмага біля басейну в компанії чудових людей, розіграш приємних призів та ще багато іншого.

Дрес-код вечірки #candyman_party_lutsk- круїз та море. Це означає, що на вечірку можна вдягти свій найпривабливіший купальник, легкі повітряні сукні, топи і шорти в стилі пін-ап чи щось більш еклектичне.

Більше інформації на офіційній сторінці вечірки у Instagram.
З приводу квитків телефонувати 0956106005 або писати у приватні повідомлення в Instagram.

Організатори зауважують, що вечірка – виключно для дівчат 18+. Чоловіки матимуть змогу потрапити на «дівішнік» після 20:00.

У Луцьку влаштовують перший грандіозний «дівішнік»
У Луцьку влаштовують перший грандіозний «дівішнік»
У Луцьку влаштовують перший грандіозний «дівішнік»
У Луцьку влаштовують перший грандіозний «дівішнік»

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Теги: дівішнік, FeelGood Agency, Луцьк, вечірка
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