У Луцьку влаштовують перший грандіозний «дівішнік»

FeelGood Agency разом із рестораном-курортом Gosti влаштовують справжнє дівчаче свято – перший грандіозний «дівішнік» Candyman біля басейну.



Дійство відбудеться 29 липня на території ресторану Gosti.



Candyman pool party – це тусовка для наречених та їх подружок, молодих матусь та загалом дівчат, яким треба розслабитися від буденності і перезарядитися.



Основний посил грандіозного дівішніка #Сandyman_party_lutsk – кинути все і приділити час собі, своєму тілу та думкам, і перезавантажитися позитивними емоціями та враженнями.

В програмі дійства: шоу-програма, танці, безкоштовні макіяжі та зачіски, фотографування біля стильних фотозон, діджей-сети, виступи Garage Drum Show, кальян зона, смачна їжа, засмага біля басейну в компанії чудових людей, розіграш приємних призів та ще багато іншого.



Дрес-код вечірки #candyman_party_lutsk- круїз та море. Це означає, що на вечірку можна вдягти свій найпривабливіший купальник, легкі повітряні сукні, топи і шорти в стилі пін-ап чи щось більш еклектичне.



Більше інформації на офіційній сторінці вечірки у

З приводу квитків телефонувати 0956106005 або писати у приватні повідомлення в



Організатори зауважують, що вечірка – виключно для дівчат 18+. Чоловіки матимуть змогу потрапити на «дівішнік» після 20:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька агенціяразом із рестораном-курортом Gosti влаштовують справжнє дівчаче свято – перший грандіозний «дівішнік» Candyman біля басейну.Дійство відбудеться 29 липня на території ресторану Gosti.Candyman pool party – це тусовка для наречених та їх подружок, молодих матусь та загалом дівчат, яким треба розслабитися від буденності і перезарядитися.Основний посил грандіозного дівішніка #Сandyman_party_lutsk – кинути все і приділити час собі, своєму тілу та думкам, і перезавантажитися позитивними емоціями та враженнями.В програмі дійства: шоу-програма, танці, безкоштовні макіяжі та зачіски, фотографування біля стильних фотозон, діджей-сети, виступи Garage Drum Show, кальян зона, смачна їжа, засмага біля басейну в компанії чудових людей, розіграш приємних призів та ще багато іншого.Дрес-код вечірки #candyman_party_lutsk- круїз та море. Це означає, що на вечірку можна вдягти свій найпривабливіший купальник, легкі повітряні сукні, топи і шорти в стилі пін-ап чи щось більш еклектичне.Більше інформації на офіційній сторінці вечірки у Instagram З приводу квитків телефонувати 0956106005 або писати у приватні повідомлення в Instagram Організатори зауважують, що вечірка – виключно для дівчат 18+. Чоловіки матимуть змогу потрапити на «дівішнік» після 20:00.

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