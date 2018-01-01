У Луцьку пропонують створити хостел для людей з інвалідністю

У Луцьку висловили ідею створити хостел для людей з особливими потребами, щоб і вони могли відвідати Луцьк як туристи.Так, пропозицію облаштування такого хостелу у Луцьку висловив, написавши відповідну петицію у Єдиній системі місцевих петицій.За його словами, незначна кількість людей може дозволити собі подорожувати Україною, але й при умові, що людина і приїжджає до Луцька, поселити її в спеціально облаштований хостел чи готель немає змоги, у зв’язку з відсутністю таких.Чоловік пропонує утворити перший у Луцьку та області соціальний муніципальний хостел для людей з інвалідністю, оснащений пандусом, санвузлом спільного користування, який буде повністю адаптований для людей з обмеженими можливостями та доступний для людей на візках."Кошти на облаштування хостелу пропонується залучити з надлишків місцевого бюджету", - йдеться у повідомленні.