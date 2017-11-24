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На будівництво сільської школи на Волині потрібно 90 мільйонів

На будівництво сільської школи на Волині потрібно 90 мільйонів
У селі Головно на Любомльського району будівництво школи затягнулось на роки. Загальна вартість проекту - більше 90 мільйонів гривень.

Капсулу під початок робіт заклали ще у 2012-му, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Тоді ж збудували лише частину фундаменту. До нині тут нічого не змінилося. Будувати почали, маючи один мільйон гривень. На цьому, каже сільський голова, фінансування закінчилось.

Цьогоріч з Державного фонду регіонального розвитку на школу передбачили 9 мільйонів гривень. Ще один мільйон надасть місцевий бюджет. Ці гроші дозволять продовжити будівництво. Два поверхи та чотири корпуса - це те, що запланували. Має бути два спортзала та футбольні поля. Школа вміщатиме 600 учнів та зможе приймати дітей з сусідніх сіл.

У перспективі школа мала почати функціонувати у 2020-му році. Однак, через відсутність фінансування її будівництво зупинилось. Сільська влада запевняє, що за реальних умов школу можуть добудувати за п'ять - шість років. Хоч грошей недостатньо, від задуму сільський голова відмовлятися все одно не збирається.

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Теги: школа, будівництво, Головно
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