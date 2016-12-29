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У Луцьку відкрили бібліотеку нового формату. ФОТО

У Луцьку відкрили бібліотеку нового формату. ФОТО
У Луцьку відкрили оновлену бібліотеку-філію №2 для дітей.

Реконструкцію приміщення провели у рамках реалізації Програми розвитку культури в місті Луцьку на 2018-2020 роки, - повідомили у прес-службі луцької мерії.

Нещодавно бібліотека зазнала комплексного ремонту та реорганізації простору. Приміщення обладнали сучасними меблями, комп'ютерною технікою, а на полицях розмістили новий книжковий фонд, що налічує 18 тис. примірників книг та журналів.

Площа приміщення книгозбірні – 135 кв. м. Штат бібліотеки – 4 працівники. Заклад обслуговує 2400 читачів.

Із міського бюджету на ремонт приміщення виділили 900 тис. грн, меблів придбали на суму 204 тис. грн.

Окрім того, відтепер бібліотека працюватиме у новому форматі – користуватись її послугами зможуть як діти, так і дорослі. Окреме місце в оновленій бібліотеці займатимуть настільні ігри. В майбутньому бібліотека планує у сфері послуг використовувати сучасні інформаційні технології.

“2018 рік став надзвичайно успішним для розвитку культурної галузі міста. Була прийнята Програма розвитку культури у місті, одним із пріоритетних напрямків якої є розвиток бібліотечної галузі. І уже протягом цього року на потреби бібліотек було освоєно близько 2 млн грн”, - сказала директор департаменту культури Тетяна Гнатів.

Також до привітань долучилися директори бібліотечних закладів міста, маленькі читачі із батьками та старшими, працівники закладу.

У Луцьку відкрили бібліотеку нового формату. ФОТО
У Луцьку відкрили бібліотеку нового формату. ФОТО
У Луцьку відкрили бібліотеку нового формату. ФОТО
У Луцьку відкрили бібліотеку нового формату. ФОТО
У Луцьку відкрили бібліотеку нового формату. ФОТО
У Луцьку відкрили бібліотеку нового формату. ФОТО
У Луцьку відкрили бібліотеку нового формату. ФОТО
У Луцьку відкрили бібліотеку нового формату. ФОТО
У Луцьку відкрили бібліотеку нового формату. ФОТО
У Луцьку відкрили бібліотеку нового формату. ФОТО
У Луцьку відкрили бібліотеку нового формату. ФОТО

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Теги: бібліотека, відкриття, діти, література
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