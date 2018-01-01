У Ковелі більше ста абонентів залишаться без газу





24-25 липня у зв’язку з проведенням ремонтних робіт припинять газопостачання, - повідомили у прес-службі ПАТ "Волиньгаз".



Тимчасово не буде газу 24 липня з 09:00 до 17:00 25 липня на вулиці Володимирській у будинках № 140, 140а, 146, 148, 150, 150а. З



За вказаною адресою мешкає 105 абонентів.



Відновлення газопостачання відбудеться 26 липня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

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