Волинський виш - у ТОПі найпопулярніших в Україні





Волинський університет - на 25 місці з тридцяти, - повідомили на порталі



За даними інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», що публікує рейтингові списки абітурієнтів, станом на ранок 20 липня до навчальних закладів вже подано більше 1 млн 115 тисяч заяв від вступників.



В тому числі більше 677 тисяч заяв подали абітурієнти на основі повної загальної середньої освіти (11 клас).



Лідерами за кількостю заяв від абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Львівський національний університет імені Івана Франка та Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Третю скодинку посідає Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.



Четверту та п’яту сходинку посідають Національний університет «Львівська політехніка» та Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.



Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки - 25-ий у списку, сюди подали уже 5841 заяву.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки потрапив до рейтингу найпопулярніших вишів України.Волинський університет - на 25 місці з тридцяти, - повідомили на порталі osvita.ua За даними інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», що публікує рейтингові списки абітурієнтів, станом на ранок 20 липня до навчальних закладів вже подано більше 1 млн 115 тисяч заяв від вступників.В тому числі більше 677 тисяч заяв подали абітурієнти на основі повної загальної середньої освіти (11 клас).Лідерами за кількостю заяв від абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Львівський національний університет імені Івана Франка та Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Третю скодинку посідає Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.Четверту та п’яту сходинку посідають Національний університет «Львівська політехніка» та Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки - 25-ий у списку, сюди подали уже 5841 заяву.

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