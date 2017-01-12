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Волонтери передали одяг для луцького СІЗО

Волонтери передали одяг для луцького СІЗО
Волонтери проекту "Соціальні контейнери" передали одяг для людей, які перебувають у Луцькому слідчому ізоляторі.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила громадська діячка Олена Кравчук.

"Сьогодні мали незвичний досвід, разом з Тетяна Книш завезли одяг у Луцький слідчий ізолятор для людей, які там перебувають, адже отримали інформацію, що вони там часто рушників не мають, не те, що одягу", - йдеться у дописі.

За словами волонтерки, на початку серпня одяг передадуть в зону АТО, який завезуть капелани власним автомобілем.

Тож нагадують, що тричі на тиждень: у понеділок, середу та четвер зі 17.00 до 18.00 години можна прийти на вул. Лесі Українки, 35 до Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку і отримати одяг, взуття та іграшки всім, хто потребує.

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Теги: СІЗО, одяг, волонтери
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