Волонтери передали одяг для луцького СІЗО
Сьогодні, 17:05
Волонтери проекту "Соціальні контейнери" передали одяг для людей, які перебувають у Луцькому слідчому ізоляторі.
Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила громадська діячка Олена Кравчук.
"Сьогодні мали незвичний досвід, разом з Тетяна Книш завезли одяг у Луцький слідчий ізолятор для людей, які там перебувають, адже отримали інформацію, що вони там часто рушників не мають, не те, що одягу", - йдеться у дописі.
За словами волонтерки, на початку серпня одяг передадуть в зону АТО, який завезуть капелани власним автомобілем.
Тож нагадують, що тричі на тиждень: у понеділок, середу та четвер зі 17.00 до 18.00 години можна прийти на вул. Лесі Українки, 35 до Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку і отримати одяг, взуття та іграшки всім, хто потребує.
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Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила громадська діячка Олена Кравчук.
"Сьогодні мали незвичний досвід, разом з Тетяна Книш завезли одяг у Луцький слідчий ізолятор для людей, які там перебувають, адже отримали інформацію, що вони там часто рушників не мають, не те, що одягу", - йдеться у дописі.
За словами волонтерки, на початку серпня одяг передадуть в зону АТО, який завезуть капелани власним автомобілем.
Тож нагадують, що тричі на тиждень: у понеділок, середу та четвер зі 17.00 до 18.00 години можна прийти на вул. Лесі Українки, 35 до Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку і отримати одяг, взуття та іграшки всім, хто потребує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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