Сміттєві контейнери «влетять» Луцьку у мільйон гривень





Відповідний тендер оголосили на ProZorro.



Нагадаємо, у Луцьку затвердили



Так, для міста куплять 48 контейнерів для збору твердих побутових відходів. Вони мають бути металевими з металевою ґрунтованою фарбованою кришкою синього кольору.



Поставити нові сміттєві контейнери мають до 27 серпня. Загалом на їх купівлю витратять 992 000 гривень.





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