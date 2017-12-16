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Сміттєві контейнери «влетять» Луцьку у мільйон гривень

Сміттєві контейнери «влетять» Луцьку у мільйон гривень
Для Луцька планують придбати нові сміттєві контейнери.

Відповідний тендер оголосили на ProZorro.

Нагадаємо, у Луцьку затвердили проект програми поводження з побутовими відходами на 2018-2020 роки.

Так, для міста куплять 48 контейнерів для збору твердих побутових відходів. Вони мають бути металевими з металевою ґрунтованою фарбованою кришкою синього кольору.

Поставити нові сміттєві контейнери мають до 27 серпня. Загалом на їх купівлю витратять 992 000 гривень.


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Теги: сміття, контейнери
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