Трагічний вечір: волинянка померла під час весілля





Трагічний випадок стався о 19-й годині 14 липня у Ковелі в приміщенні кафе «Оранж», - пише



На другому поверсі закладу під час весілля померла 60-річна жінка.



За даним фактом Ковельським відділ поліції відкрив кримінальне провадження.



Ухвалою суду від 16 липня призначили судово-медичну експертизу, щоб встановити причину смерті.

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