вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Трагічний вечір: волинянка померла під час весілля

Трагічний вечір: волинянка померла під час весілля
У Ковелі під час святкування весілля померла 60-річна жінка.

Трагічний випадок стався о 19-й годині 14 липня у Ковелі в приміщенні кафе «Оранж», - пише Rayon.in.ua.

На другому поверсі закладу під час весілля померла 60-річна жінка.

За даним фактом Ковельським відділ поліції відкрив кримінальне провадження.

Ухвалою суду від 16 липня призначили судово-медичну експертизу, щоб встановити причину смерті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, весілля, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гори сміття і гнилі: що залишають після себе торговці Старого ринку. ФОТО
При Волинській ОДА — нова громадська рада. ІМЕНА
У селі на Волині вночі постріляли коней
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Портативне виробництво»: на Волині буде італійський асфальтний «завод»
Сьогодні, 17:52
Стало відомо, з ким зіграє «Волинь» у 2-му етапі Кубку України з футболу
Сьогодні, 17:36
Трагічний вечір: волинянка померла під час весілля
Сьогодні, 17:21
Сміттєві контейнери «влетять» Луцьку у мільйон гривень
Сьогодні, 17:15
Волонтери передали одяг для луцького СІЗО
Сьогодні, 17:05
Схожі новини
На Волині жінці з лікарні помилково сповістили про смерть сина На Волині жінці з лікарні помилково сповістили про смерть сина
08 липень, 11:32
У Ковелі під час застілля зарізали чоловіка У Ковелі під час застілля зарізали чоловіка
02 липень, 16:07
У лікарні померла ще одна людина, яка потрапила в аварію на трасі «Київ-Ковель» У лікарні померла ще одна людина, яка потрапила в аварію на трасі «Київ-Ковель»
26 червень, 08:36
У трьох школах Ковеля встановлять меморіальні дошки загиблим воїнам АТО У трьох школах Ковеля встановлять меморіальні дошки загиблим воїнам АТО
07 березень, 13:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чим замінити «Укрпошту» на селі?
Сьогодні, 11:58
 1
Чому українці їдуть навчатися до Польщі*
19 липень, 13:05
 1
У селі на Волині з-під землі витягли цуценя
Сьогодні, 18:05
 0
«Портативне виробництво»: на Волині буде італійський асфальтний «завод»
Сьогодні, 17:52
 0
Стало відомо, з ким зіграє «Волинь» у 2-му етапі Кубку України з футболу
Сьогодні, 17:36
 0
Медіа
відео
1/8