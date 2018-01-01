Трагічний вечір: волинянка померла під час весілля
Сьогодні, 17:21
У Ковелі під час святкування весілля померла 60-річна жінка.
Трагічний випадок стався о 19-й годині 14 липня у Ковелі в приміщенні кафе «Оранж», - пише Rayon.in.ua.
На другому поверсі закладу під час весілля померла 60-річна жінка.
За даним фактом Ковельським відділ поліції відкрив кримінальне провадження.
Ухвалою суду від 16 липня призначили судово-медичну експертизу, щоб встановити причину смерті.
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Трагічний випадок стався о 19-й годині 14 липня у Ковелі в приміщенні кафе «Оранж», - пише Rayon.in.ua.
На другому поверсі закладу під час весілля померла 60-річна жінка.
За даним фактом Ковельським відділ поліції відкрив кримінальне провадження.
Ухвалою суду від 16 липня призначили судово-медичну експертизу, щоб встановити причину смерті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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