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У селищі на Волині діти розмалюють зупинку квітами

У селищі на Волині діти розмалюють зупинку квітами
У селищі Люблинець, що у Ковельському районі, юні художники розмалюють зупинку громадського транспорту.

Про це повідомила в себе на сторінці у Facebook голова Люблинецької ОТГ Наталія Сіховська, - пише ВолиньUA.

"Квiтково-сонячна зупинка в смт. Люблинець – в процесi реалiзацii. Спiльними зусиллями будiвельникiв, викладачiв та учнiв Люблинецької школи мистецтв та селищної ради - матимемо творчу вiзитiвку селища! Дякуємо всiм, хто долучаеться до добрих справ! В єдностi - сила!”, – пише Наталія Сіховська.

У селищі на Волині діти розмалюють зупинку квітами
У селищі на Волині діти розмалюють зупинку квітами
У селищі на Волині діти розмалюють зупинку квітами

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Теги: діти, творчість
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