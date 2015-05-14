У селищі на Волині діти розмалюють зупинку квітами





Про це повідомила в себе на сторінці у Facebook голова Люблинецької ОТГ Наталія Сіховська, - пише



"Квiтково-сонячна зупинка в смт. Люблинець – в процесi реалiзацii. Спiльними зусиллями будiвельникiв, викладачiв та учнiв Люблинецької школи мистецтв та селищної ради - матимемо творчу вiзитiвку селища! Дякуємо всiм, хто долучаеться до добрих справ! В єдностi - сила!”, – пише Наталія Сіховська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Люблинець, що у Ковельському районі, юні художники розмалюють зупинку громадського транспорту.Про це повідомила в себе на сторінці у Facebook голова Люблинецької ОТГ, - пише ВолиньUA "Квiтково-сонячна зупинка в смт. Люблинець – в процесi реалiзацii. Спiльними зусиллями будiвельникiв, викладачiв та учнiв Люблинецької школи мистецтв та селищної ради - матимемо творчу вiзитiвку селища! Дякуємо всiм, хто долучаеться до добрих справ! В єдностi - сила!”, – пише Наталія Сіховська.

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