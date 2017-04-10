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Ремонтують, аж гай шумить: Волинь освоїла майже всі «державні» гроші на дороги

Ремонтують, аж гай шумить: Волинь освоїла майже всі «державні» гроші на дороги
На Волині освоїли 99,1 % коштів держбюджету, які регіон фактично отримав на будівництво, капітальний та поточний ремонт доріг із Державного бюджету.

Про це 20 липня повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко, звітуючи за 100 днів перебування на посаді.

Так, освоїли 430 млн. 419 тис. грн. із державної казни. Це 99,1% від фактично виділених коштів. Окрім того, на Волині випробували унікальну для регіону технологію ремонту доріг – завдяки її дешевизні, вдасться відремонтувати дорогу, на яку в інакшому випадку коштів не вистачило.

«Ви знаєте, що ми зробили експериментальні дороги, які не вписуються в державні стандарти, та є втричі дешевшими – це переробка фрезерованого старого асфальту із певними доповненнями», - нагадав голова ОДА.

Йдеться про дорогу в селі Чорніїв Турійського району. Оскільки тут вдалося отримати позитивний результат, то із застосуванням цієї ж технології допомогою відремонтують кільце на окружній дорозі у Володимирі-Волинському.

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Теги: дороги, ремонт, гроші
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