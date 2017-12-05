Савченко розповів про стосунки з Палицею

Голова Волинської обласної державної адміністраціїрозповів про те, як «спрацювався» із головою Волинської обласної радиПро це йшлося під час звіту очільника ОДА за 100 днів роботи.«Ми з Ігорем Петровичем домовилися ще до мого приїзду, що будемо працювати на Волинь, і ми на неї працюємо», - розповів посадовець.Мовляв, кілька днів тому відбулося засідання бюджетної комісії облради, на яке ОДА подала своє бачення щодо розподілу коштів від перевиконання, і вони «пройшли». Тому є високі шанси, що такий бюджет підтримають і на сесії - це йому, мовляв, підтвердив і сам Палиця.«Сказати, що ми брати? Ну, як українці, звичайно. Сказати, що ми абсолютні друзі – напевно, щоб стати друзями, треба багато часу. Про те, що ми однодумці – так, про те, що ми працюємо на Волинь -100%, що ще треба», - підсумував очільник ОДА.