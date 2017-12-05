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Савченко розповів про стосунки з Палицею

Савченко розповів про стосунки з Палицею
Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко розповів про те, як «спрацювався» із головою Волинської обласної ради Ігорем Палицею.

Про це йшлося під час звіту очільника ОДА за 100 днів роботи.

«Ми з Ігорем Петровичем домовилися ще до мого приїзду, що будемо працювати на Волинь, і ми на неї працюємо», - розповів посадовець.

Мовляв, кілька днів тому відбулося засідання бюджетної комісії облради, на яке ОДА подала своє бачення щодо розподілу коштів від перевиконання, і вони «пройшли». Тому є високі шанси, що такий бюджет підтримають і на сесії - це йому, мовляв, підтвердив і сам Палиця.

«Сказати, що ми брати? Ну, як українці, звичайно. Сказати, що ми абсолютні друзі – напевно, щоб стати друзями, треба багато часу. Про те, що ми однодумці – так, про те, що ми працюємо на Волинь -100%, що ще треба», - підсумував очільник ОДА.

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Теги: Олександр Савченко, Ігор Палиця, політика
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