Шукають інвестиції для волинських шахт, - Савченко





Про це повідомив голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко під час звіту за 100 днів роботи на посаді, - передає



Він зазначив, що ситуація залишається дуже складною.



«Повертаюся до того, що це державне підприємство і начебто голова обласної адміністрації навіть до цього відношення особливо не має, втім це ж люди, які проживають на території, якою опікується губернатор.



Ми там бували не раз. І шахтарі, і профсоюзи знають, як я підтримую їх. Маю навіть певні непогані відносини з міністром енергетики та вугільної промисловості України Ігорем Насаликом, який також «за», щоб підтримувати шахту №9, в якої собівартість добування вугілля набагато нижча, ніж ціна продажу», - сказав губернатор.



Водночас Савченко зазначив, що там є свої підприємства, які забирають у шахти вугілля та віддають його далі, а шахтам не повертають нічого.



«На сьогодні ця домовленість існує. Останнім часом шахта, дійсно, отримує із запізненням кошти», - зауважив посадовець.



Голова ОДА додав, що складніша ситуація із шахтою №10.



«10-а шахта не введена в експлуатацію, вона новобудуюча. По-перше, туди вже вкладено більше півтора мільярда коштів. Одні кажуть, що там є запаси на декілька десятків років, інші - що це тільки «язики» в Україні, а «тіло» вугілля знаходиться в Польщі. Під землею ми не маємо права добувати. На сьогодні, на мій погляд, її потрібно підтримувати в тому стані, в якому вона є», - поділився Савченко та зауважив, «якщо не давати кошти, а це десь 3-4 мільйони щомісячно, то шахту затоплять».



Олександр Савченко також зізнався, що теж займається пошуками інвестора, а інвестиційний форум, який проведуть в кінці вересня цього року, буде направлений і на вирішення цієї проблеми.



«Знаю, що і 9 шахта виставлена на приватизацію, але особисто я не бачив жодного документа, який би це підтверджував, і ніхто мені цього офіційно не підтвердив. Насалик навпаки мене підтримує та надає кошти для розрахунків.



Знаю, що те обладнання, яке є на шахті, яке треба оновлювати, сьогодні не випускають ніде в Україні та ніде в світі. Його просто ремонтують. Наразі модернізувати шахту - це не 9, не 10 мільйонів, а десятки мільйонів, про що навіть не говорять на шахтах.



Біда в тому, що у нас не виконано рішення Ради національної безпеки і оборони України про перевірки наших теплостанцій на газове вугілля й антрацит залишається. Але, вибачте, це питання на стільки заполітизоване, то я не вірю, що губернатор може перебороти всю політичну систему окремих регіонів держави», - підсумував голова Волинської ОДА.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд оголосив масштабну малу приватизацію, до якої увійшла й шахта «Бужанська», що у Нововолинську.Про це повідомив голова Волинської облдержадміністраціїпід час звіту за 100 днів роботи на посаді, - передає Перший Він зазначив, що ситуація залишається дуже складною.«Повертаюся до того, що це державне підприємство і начебто голова обласної адміністрації навіть до цього відношення особливо не має, втім це ж люди, які проживають на території, якою опікується губернатор.Ми там бували не раз. І шахтарі, і профсоюзи знають, як я підтримую їх. Маю навіть певні непогані відносини з міністром енергетики та вугільної промисловості України, який також «за», щоб підтримувати шахту №9, в якої собівартість добування вугілля набагато нижча, ніж ціна продажу», - сказав губернатор.Водночас Савченко зазначив, що там є свої підприємства, які забирають у шахти вугілля та віддають його далі, а шахтам не повертають нічого.«На сьогодні ця домовленість існує. Останнім часом шахта, дійсно, отримує із запізненням кошти», - зауважив посадовець.Голова ОДА додав, що складніша ситуація із шахтою №10.«10-а шахта не введена в експлуатацію, вона новобудуюча. По-перше, туди вже вкладено більше півтора мільярда коштів. Одні кажуть, що там є запаси на декілька десятків років, інші - що це тільки «язики» в Україні, а «тіло» вугілля знаходиться в Польщі. Під землею ми не маємо права добувати. На сьогодні, на мій погляд, її потрібно підтримувати в тому стані, в якому вона є», - поділився Савченко та зауважив, «якщо не давати кошти, а це десь 3-4 мільйони щомісячно, то шахту затоплять».Олександр Савченко також зізнався, що теж займається пошуками інвестора, а інвестиційний форум, який проведуть в кінці вересня цього року, буде направлений і на вирішення цієї проблеми.«Знаю, що і 9 шахта виставлена на приватизацію, але особисто я не бачив жодного документа, який би це підтверджував, і ніхто мені цього офіційно не підтвердив. Насалик навпаки мене підтримує та надає кошти для розрахунків.Знаю, що те обладнання, яке є на шахті, яке треба оновлювати, сьогодні не випускають ніде в Україні та ніде в світі. Його просто ремонтують. Наразі модернізувати шахту - це не 9, не 10 мільйонів, а десятки мільйонів, про що навіть не говорять на шахтах.Біда в тому, що у нас не виконано рішення Ради національної безпеки і оборони України про перевірки наших теплостанцій на газове вугілля й антрацит залишається. Але, вибачте, це питання на стільки заполітизоване, то я не вірю, що губернатор може перебороти всю політичну систему окремих регіонів держави», - підсумував голова Волинської ОДА.

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