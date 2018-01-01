Луцька малеча створювала шедеври на асфальті

На площі Героїв Майдану у Луцьку відбувся конкурс малюнку на асфальті «Літо барвінкове».Серед учасників свята – діти з сімей, які потребують особливої соціальної підтримки, - повідомили у відділі інформаційної роботи муніципалітету.На малюнках маленьких художників знайшлося місце для членів сім’ї, квітів, тварин, дерев, різноманітних водойм і для героїв мультфільмів. Адже літо, говорять діти, – найвдаліший час для їхнього перегляду.«Я беру участь не в перший раз, мені дуже подобається, як організоване свято. Воно розраховане і на маленьких дітей, і на старших. Дуже цікаво» – завершуючи малюнок сказала учасниця конкурсуБатьки чим могли допомагали малечі. Хтось – слушною порадою, хтось – кількома штрихами до малюнку, хтось, навпаки, не втручанням у дитячу творчість.«Політ дитячої фантазії ми вирішили не обмежувати. Тож малеча мала змогу зображати на асфальті усі свої асоціації на тему літа. Площу перед Палацом урочистих подій вдалося перетворити на справжній арт-майданчик» - сказала начальник відділу соціальних проектів управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молодіВсі учасники отримали заохочувальні подарунки – блокноти, ручки, розмальовки гарний настрій та можливість безтурботно і весело провести час разом з батьками. Доповнила свято безпрограшна лотерея-вікторина. Діти випадковим чином витягували собі цікаві логічні завдання, за відповідь на які мали можливість з чарівного мішечка з закритими очима обрати собі подарунок.Після вікторини хлопчики та дівчатка змагалися у влучності, граючи дартс.