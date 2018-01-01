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Волиняни поділилися з армією 124 мільйонами

Волиняни поділилися з армією 124 мільйонами
У першому півріччі з легальних доходів волинян сплачено 124,5 мільйона гривень військового збору.

Це на 30,4% більше, аніж протягом аналогічного періоду торік, - повідомили у відділі організації роботи ГУ ДФС у Волинській області.

«Посильна інвестиція кожного громадянина в безпеку держави у вигляді сплаченого військового збору – це реальна підтримка і захист наших воїнів. Тому кожен, хто отримує легальну зарплату, може впевнено записати до свого активу щомісячну фінансову допомогу національному війську. Така турбота про обороноздатність країни сьогодні – особиста безпека та соціальний захист кожного в майбутньому», - наголошує начальник Головного управління ДФС у Волинській області Світлана Савчук.

Керівник волинських фіскалів підкреслила, що ріст сплати військового збору, що справляється з легальних доходів, безумовно пов'язаний з підвищенням стандартів в оплаті праці.

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Теги: армія, Волинь
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