Волиняни поділилися з армією 124 мільйонами

У першому півріччі з легальних доходів волинян сплачено 124,5 мільйона гривень військового збору.Це на 30,4% більше, аніж протягом аналогічного періоду торік, - повідомили у відділі організації роботи ГУ ДФС у Волинській області.«Посильна інвестиція кожного громадянина в безпеку держави у вигляді сплаченого військового збору – це реальна підтримка і захист наших воїнів. Тому кожен, хто отримує легальну зарплату, може впевнено записати до свого активу щомісячну фінансову допомогу національному війську. Така турбота про обороноздатність країни сьогодні – особиста безпека та соціальний захист кожного в майбутньому», - наголошує начальник Головного управління ДФС у Волинській областіКерівник волинських фіскалів підкреслила, що ріст сплати військового збору, що справляється з легальних доходів, безумовно пов'язаний з підвищенням стандартів в оплаті праці.