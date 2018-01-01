У Луцьку перепоховають останки невідомого солдата

виявили на вулиці Львівській під час земляних робіт.



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Нагадаємо, 19 травня цього року на території приватної присадибної ділянки на вулиці Львівській, 37 під час прокладання траншеї для водопроводу виявили людські останки.



Речі, виявлені поруч (кирзові чоботи, гудзики з зірочками, гільзи від патронів), дозволили припустити, що це невідоме поховання Другої світової війни. За висновками фахівців, захороненому чоловіку – 22 роки, і загинув він у лютому 1944 року під час визволення Луцька.



Тож до мерії звернулись ветерани з проханням перепоховати його останки на території меморіального комплексу, що на вулиці Львівській.



Завтра, 21 липня, о 12:00 відбудеться перепоховання за участю ветеранів, духовенства, представників влади, небайдужих лучан.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбудеться перепоховання останків солдата, якіпід час земляних робіт.Про це повідомляє Волинь Online Нагадаємо, 19 травня цього року на території приватної присадибної ділянки на вулиці Львівській, 37 під час прокладання траншеї для водопроводу виявили людські останки.Речі, виявлені поруч (кирзові чоботи, гудзики з зірочками, гільзи від патронів), дозволили припустити, що це невідоме поховання Другої світової війни. За висновками фахівців, захороненому чоловіку – 22 роки, і загинув він у лютому 1944 року під час визволення Луцька.Тож до мерії звернулись ветерани з проханням перепоховати його останки на території меморіального комплексу, що на вулиці Львівській.Завтра, 21 липня, о 12:00 відбудеться перепоховання за участю ветеранів, духовенства, представників влади, небайдужих лучан.

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