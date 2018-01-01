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Волинянка стала чемпіонкою України з метання молота

Волинянка стала чемпіонкою України з метання молота
Волинська спортсменка Ірина Климець на домашньому чемпіонаті із легкої атлетики, що триває в Луцьку, перемогла у метанні молота.

Про це йдеться в онлайн-результатах Федерації легкої атлетики України.

У фіналі змагань сьогодні, 20 липня, Климець метнула молот на 69,96 метра, ставши чемпіонкою.

На другому місці – представниця Дніпропетровщини Альона Шамотіна із результатом 66,68 метра.

«Бронзу» виборола Ірина Ковожилова (Херсонщина) – 64,35 м.



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Теги: змагання, Луцьк
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