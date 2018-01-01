Волинянка стала чемпіонкою України з метання молота

Ірина Климець на домашньому чемпіонаті із легкої атлетики, що триває в Луцьку, перемогла у метанні молота.



Про це йдеться в онлайн-результатах Федерації легкої атлетики України.



У фіналі змагань сьогодні, 20 липня, Климець метнула молот на 69,96 метра, ставши чемпіонкою.



На другому місці – представниця Дніпропетровщини Альона Шамотіна із результатом 66,68 метра.



«Бронзу» виборола Ірина Ковожилова (Херсонщина) – 64,35 м.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська спортсменкана домашньому чемпіонаті із легкої атлетики, що триває в Луцьку, перемогла у метанні молота.Про це йдеться в онлайн-результатах Федерації легкої атлетики України.У фіналі змагань сьогодні, 20 липня, Климець метнула молот на 69,96 метра, ставши чемпіонкою.На другому місці – представниця Дніпропетровщиниіз результатом 66,68 метра.«Бронзу» виборола(Херсонщина) – 64,35 м.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію