У Луцьку відновлять древні башту і підземелля
Сьогодні, 00:24
У Луцьку будуть працювати над грантовим проектом «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна».
Про це повідомляє Вісник і К.
Проект реалізується в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014 – 2020 роки». Для Луцька передбачено бюджет обсягом 149 тисяч євро, з якої 90% – це грантові кошти. Інші 10% будуть фінансуватися з місцевого бюджету.
У проекті з реалізації гранту працюватимуть менеджер проекту, асистент менеджера і спеціаліст з розрахунку. Зарплати їм встановлено у розмірі 700 і 500 євро.
У Луцьку в рамках гранту планується провести реставраційні та відновлювальні роботи на Вежі Чарторийських, а також в монастирі єзуїтів та підземеллі.
Крім того, у відреставрованій вежі хочуть облаштувати музей-майстерню лицарства, а у підземеллях єзуїтського монастиря створять експозицію.
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Про це повідомляє Вісник і К.
Проект реалізується в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014 – 2020 роки». Для Луцька передбачено бюджет обсягом 149 тисяч євро, з якої 90% – це грантові кошти. Інші 10% будуть фінансуватися з місцевого бюджету.
У проекті з реалізації гранту працюватимуть менеджер проекту, асистент менеджера і спеціаліст з розрахунку. Зарплати їм встановлено у розмірі 700 і 500 євро.
У Луцьку в рамках гранту планується провести реставраційні та відновлювальні роботи на Вежі Чарторийських, а також в монастирі єзуїтів та підземеллі.
Крім того, у відреставрованій вежі хочуть облаштувати музей-майстерню лицарства, а у підземеллях єзуїтського монастиря створять експозицію.
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