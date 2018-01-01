У Луцьку відновлять древні башту і підземелля





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Проект реалізується в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014 – 2020 роки». Для Луцька передбачено бюджет обсягом 149 тисяч євро, з якої 90% – це грантові кошти. Інші 10% будуть фінансуватися з місцевого бюджету.



У проекті з реалізації гранту працюватимуть менеджер проекту, асистент менеджера і спеціаліст з розрахунку. Зарплати їм встановлено у розмірі 700 і 500 євро.



У Луцьку в рамках гранту планується провести реставраційні та відновлювальні роботи на Вежі Чарторийських, а також в монастирі єзуїтів та підземеллі.



Крім того, у відреставрованій вежі хочуть облаштувати музей-майстерню лицарства, а у підземеллях єзуїтського монастиря створять експозицію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку будуть працювати над грантовим проектом «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна».Про це повідомляє Вісник і К Проект реалізується в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014 – 2020 роки». Для Луцька передбачено бюджет обсягом 149 тисяч євро, з якої 90% – це грантові кошти. Інші 10% будуть фінансуватися з місцевого бюджету.У проекті з реалізації гранту працюватимуть менеджер проекту, асистент менеджера і спеціаліст з розрахунку. Зарплати їм встановлено у розмірі 700 і 500 євро.У Луцькупровести реставраційні та відновлювальні роботи на Вежі Чарторийських, а також в монастирі єзуїтів та підземеллі.Крім того, у відреставрованій вежі хочуть облаштувати музей-майстерню лицарства, а у підземеллях єзуїтського монастиря створять експозицію.

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