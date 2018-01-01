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У Луцьку відновлять древні башту і підземелля

У Луцьку відновлять древні башту і підземелля
У Луцьку будуть працювати над грантовим проектом «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна».

Про це повідомляє Вісник і К.

Проект реалізується в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2014 – 2020 роки». Для Луцька передбачено бюджет обсягом 149 тисяч євро, з якої 90% – це грантові кошти. Інші 10% будуть фінансуватися з місцевого бюджету.

У проекті з реалізації гранту працюватимуть менеджер проекту, асистент менеджера і спеціаліст з розрахунку. Зарплати їм встановлено у розмірі 700 і 500 євро.

У Луцьку в рамках гранту планується провести реставраційні та відновлювальні роботи на Вежі Чарторийських, а також в монастирі єзуїтів та підземеллі.

Крім того, у відреставрованій вежі хочуть облаштувати музей-майстерню лицарства, а у підземеллях єзуїтського монастиря створять експозицію.

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Теги: реконструкція, Луцьк
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