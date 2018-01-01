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21 липня на Волині: гортаючи календар

21 липня на Волині: гортаючи календар
День народження 21 липня відзначає директора департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА Іван Мирка (на фото).

Також святкують сьогодні директор ТзОВ «Світ Каменю» Олександр Кирильчук, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Національної академії аграрних наук України Михайло Хвесик.

Сьогодні відзначають іменини чоловіки з ім’ям Кирило, Олександр, Дмитро, Микола, Федір.

Вітаємо їх з днем ангела та бажаємо міцного здоров’я, удачі та радості від життя.

21 липня 1944 року від німців були визволені Устилуг та Шацьк.

А 1998 року у цей день в Луцьку відбулася закладка каменю під новий храм – Кафедральний собор Всіх Святих Землі Волинської.

Цей православний храм споруджується на честь 1000-ліття Волинської єпархії в місті Луцьку.

Проектований храм складається з п'яти куполів з розмірами 35х36 метрів. У нижньому (цокольному) поверсі запроектовано нижній храм. Діаметр центрального купола – 9 метрів, висота 50,5 м, а до верхів'я хреста 55,5 м. Згідно з проектом, висота дзвіниці становитиме 60 метрів.

Будівництво храму триває і досі.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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