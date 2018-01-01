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У луцькому кафе злодій обчистив гаманці відразу двох відвідувачів

У луцькому кафе злодій обчистив гаманці відразу двох відвідувачів
Луцький міськрайонний суд виніс вирок злодію, який викрав із двох гаманців гроші.

Про це повідомляє Конкурент.

Інцидент трапився 10 квітня. Приблизно о 01:00 в піцерії «Дядя піца» на проспекті Волі крадій поцупив гроші із двох гаманців загальним обсягом 1368 гривень.

У суді обвинувачений визнав свою вину та відшкодував потерпілим завдані збитки у повному обсязі.

Також між потерпілими та обвинуваченим була укладена угода про примирення.

Таким чином, суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.185 ч.1 КК України (Крадіжка) та оштрафував на 850 гривень.

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Теги: крадіжка, Луцьк
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