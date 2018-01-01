У луцькому кафе злодій обчистив гаманці відразу двох відвідувачів
Сьогодні, 01:00
Луцький міськрайонний суд виніс вирок злодію, який викрав із двох гаманців гроші.
Про це повідомляє Конкурент.
Інцидент трапився 10 квітня. Приблизно о 01:00 в піцерії «Дядя піца» на проспекті Волі крадій поцупив гроші із двох гаманців загальним обсягом 1368 гривень.
У суді обвинувачений визнав свою вину та відшкодував потерпілим завдані збитки у повному обсязі.
Також між потерпілими та обвинуваченим була укладена угода про примирення.
Таким чином, суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.185 ч.1 КК України (Крадіжка) та оштрафував на 850 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Конкурент.
Інцидент трапився 10 квітня. Приблизно о 01:00 в піцерії «Дядя піца» на проспекті Волі крадій поцупив гроші із двох гаманців загальним обсягом 1368 гривень.
У суді обвинувачений визнав свою вину та відшкодував потерпілим завдані збитки у повному обсязі.
Також між потерпілими та обвинуваченим була укладена угода про примирення.
Таким чином, суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.185 ч.1 КК України (Крадіжка) та оштрафував на 850 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У луцькому кафе злодій обчистив гаманці відразу двох відвідувачів
Сьогодні, 01:00
У Луцьку відновлять древні башту і підземелля
Сьогодні, 00:24
21 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Через витік газу після автопригоди на Волині ледь не сталася пожежа
20 липень, 22:41
Волинянка стала чемпіонкою України з метання молота
20 липень, 22:17