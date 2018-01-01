Полум’я знищило на Волині 2,5 тонни сіна





Про це повідомляє



Працівники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського та місцевих пожежних команд Устилуга та Лудина за півгодини локалізували полум’я, а за дванадцять хвилин остаточно його приборкали.



Вогонь встиг знищити 2,5 тонни сіна та 20 листів шиферу.



Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Коритниця Володимир-Волинського району вогнем зайнявся дерев’яний піднавіс із сіном.Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський Працівники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського та місцевих пожежних команд Устилуга та Лудина за півгодини локалізували полум’я, а за дванадцять хвилин остаточно його приборкали.Вогонь встиг знищити 2,5 тонни сіна та 20 листів шиферу.Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію