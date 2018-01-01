Полум’я знищило на Волині 2,5 тонни сіна
Сьогодні, 02:04
У селі Коритниця Володимир-Волинського району вогнем зайнявся дерев’яний піднавіс із сіном.
Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський.
Працівники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського та місцевих пожежних команд Устилуга та Лудина за півгодини локалізували полум’я, а за дванадцять хвилин остаточно його приборкали.
Вогонь встиг знищити 2,5 тонни сіна та 20 листів шиферу.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський.
Працівники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського та місцевих пожежних команд Устилуга та Лудина за півгодини локалізували полум’я, а за дванадцять хвилин остаточно його приборкали.
Вогонь встиг знищити 2,5 тонни сіна та 20 листів шиферу.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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