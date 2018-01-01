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Полум’я знищило на Волині 2,5 тонни сіна

Полум’я знищило на Волині 2,5 тонни сіна
У селі Коритниця Володимир-Волинського району вогнем зайнявся дерев’яний піднавіс із сіном.

Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський.

Працівники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира-Волинського та місцевих пожежних команд Устилуга та Лудина за півгодини локалізували полум’я, а за дванадцять хвилин остаточно його приборкали.

Вогонь встиг знищити 2,5 тонни сіна та 20 листів шиферу.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.


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Теги: пожежа, Волинь
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