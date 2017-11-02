Волинський суддя подав у відставку

Володимира Чонку.



Про це повідомили в управлінні інформації та забезпечення комунікаційної діяльності ВРП.



Вища рада правосуддя розглянула матеріали про звільнення судді з посади за загальними обставинами.



ВРП ухвалила звільнити Володимира Чонку з посади судді Горохівського районного суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Горохівського районного судуПро це повідомили в управлінні інформації та забезпечення комунікаційної діяльності ВРП.Вища рада правосуддя розглянула матеріали про звільнення судді з посади за загальними обставинами.ВРП ухвалила звільнити Володимира Чонку з посади судді Горохівського районного суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію