Волинський суддя подав у відставку
Сьогодні, 05:10
Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Горохівського районного суду Володимира Чонку.
Про це повідомили в управлінні інформації та забезпечення комунікаційної діяльності ВРП.
Вища рада правосуддя розглянула матеріали про звільнення судді з посади за загальними обставинами.
ВРП ухвалила звільнити Володимира Чонку з посади судді Горохівського районного суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.
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Про це повідомили в управлінні інформації та забезпечення комунікаційної діяльності ВРП.
Вища рада правосуддя розглянула матеріали про звільнення судді з посади за загальними обставинами.
ВРП ухвалила звільнити Володимира Чонку з посади судді Горохівського районного суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.
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