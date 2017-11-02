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Волинський суддя подав у відставку

Волинський суддя подав у відставку
Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Горохівського районного суду Володимира Чонку.

Про це повідомили в управлінні інформації та забезпечення комунікаційної діяльності ВРП.

Вища рада правосуддя розглянула матеріали про звільнення судді з посади за загальними обставинами.

ВРП ухвалила звільнити Володимира Чонку з посади судді Горохівського районного суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.


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Теги: суддя, Волинь
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