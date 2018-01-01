У місті на Волині заборонили дрова, пісок і щебінь біля будинків
Сьогодні, 03:47
У Ківерцях місцева влада заборонила складувати дрова та деякі будматеріали на прибудинкових територіях.
Про це повідомили у Ківерцівській міськраді.
У міськраді заявили, що, відповідно до Правил благоустрою в місті Ківерці, складувати пісок, щебінь, дрова, звалювати відходи, траву, гілля на прибудинкових територіях та місцях загального користування суворо заборонено.
«Просимо громадян дотримуватись цих правил, прибрати та утримувати в належному стані прибудинкову територію», - зазначили у мерії.
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Про це повідомили у Ківерцівській міськраді.
У міськраді заявили, що, відповідно до Правил благоустрою в місті Ківерці, складувати пісок, щебінь, дрова, звалювати відходи, траву, гілля на прибудинкових територіях та місцях загального користування суворо заборонено.
«Просимо громадян дотримуватись цих правил, прибрати та утримувати в належному стані прибудинкову територію», - зазначили у мерії.
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