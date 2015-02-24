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Сморід проводки і залатаний салон: у Луцьку обурені станом маршрутки

Сморід проводки і залатаний салон: у Луцьку обурені станом маршрутки
У Луцьку пасажирка маршрутки №11 обурилася станом автобуса.

Про це написала користувачка Анна Стасия у спільноті Теревені про Луцьк.

"Сьогодні їхала маршруткою номер 11... Вам просто не передати, який там був запах горілої проводки.... Я почала себе погано почувати, поки їхала, довелося вийти і пересісти в іншу маршрутку. А про стан салону я взагалі мовчу. За що тут платити і чому взагалі такі маршрутки курсують містом? Я не розумію, куди дивиться водій цієї маршрутки і як вони перевіряють їх перед роботою! Це реальна загроза здоров'ю пасажирів! Я обурена!" - йдеться у дописі жінки.

Сморід проводки і залатаний салон: у Луцьку обурені станом маршрутки
Сморід проводки і залатаний салон: у Луцьку обурені станом маршрутки
Сморід проводки і залатаний салон: у Луцьку обурені станом маршрутки

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Теги: маршрутки, транспорт, скарги
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