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Курс валют у Луцьку на 21 липня

Курс валют у Луцьку на 21 липня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.233, а продаж - 26.516.

Євро при купівлі становить - 30.427, при продажу - 31.033.

Курс російського рубля: купівля - 0.372, продаж - 0.429.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.665, продаж - 7.173.

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Теги: курс валют, Луцьк
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