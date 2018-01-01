Легковик збив двох дітей: 9-річний хлопчик загинув
Сьогодні, 11:10
У селі Івaнів Кaлинівського рaйону Вінничини водій ВАЗу-2110 збив двох дітей - 9-річного хлопчика та дівчинку, 11 років.
Вони велосипедами раптово виїхали на проїзну частину дороги. Від отриманих травм хлопчик помер, - пише gazeta.ua.
"Дітей відразу "швидкою" забрали в лікарню. Під час надання медичної допомоги хлопчик помер. Дівчинка з відкритою черепно-мозковою трaвмою лишається у реaнімaції", - повідомили в обласній поліції.
Причини аварії встановлюють слідчі.
У 31-річного водія "ВAЗу" взяли кров, аби перевірити на вміст алкоголю.
Триває слідство. Водієві загрожує до 8 років в'язниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вони велосипедами раптово виїхали на проїзну частину дороги. Від отриманих травм хлопчик помер, - пише gazeta.ua.
"Дітей відразу "швидкою" забрали в лікарню. Під час надання медичної допомоги хлопчик помер. Дівчинка з відкритою черепно-мозковою трaвмою лишається у реaнімaції", - повідомили в обласній поліції.
Причини аварії встановлюють слідчі.
У 31-річного водія "ВAЗу" взяли кров, аби перевірити на вміст алкоголю.
Триває слідство. Водієві загрожує до 8 років в'язниці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Легковик збив двох дітей: 9-річний хлопчик загинув
Сьогодні, 11:10
Стильні ляльки лучанки потрапили до каталогу українських брендів
Сьогодні, 10:25