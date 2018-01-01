Легковик збив двох дітей: 9-річний хлопчик загинув





Вони велосипедами раптово виїхали на проїзну частину дороги. Від отриманих травм хлопчик помер, - пише



"Дітей відразу "швидкою" забрали в лікарню. Під час надання медичної допомоги хлопчик помер. Дівчинка з відкритою черепно-мозковою трaвмою лишається у реaнімaції", - повідомили в обласній поліції.



Причини аварії встановлюють слідчі.



У 31-річного водія "ВAЗу" взяли кров, аби перевірити на вміст алкоголю.



Триває слідство. Водієві загрожує до 8 років в'язниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Івaнів Кaлинівського рaйону Вінничини водій ВАЗу-2110 збив двох дітей - 9-річного хлопчика та дівчинку, 11 років.Вони велосипедами раптово виїхали на проїзну частину дороги. Від отриманих травм хлопчик помер, - пише gazeta.ua "Дітей відразу "швидкою" забрали в лікарню. Під час надання медичної допомоги хлопчик помер. Дівчинка з відкритою черепно-мозковою трaвмою лишається у реaнімaції", - повідомили в обласній поліції.Причини аварії встановлюють слідчі.У 31-річного водія "ВAЗу" взяли кров, аби перевірити на вміст алкоголю.Триває слідство. Водієві загрожує до 8 років в'язниці.

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