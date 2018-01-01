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Грози та шквальний вітер: синоптики попередили про погіршення погодних умов

Грози та шквальний вітер: синоптики попередили про погіршення погодних умов
Погіршення погоди синоптики не прогнозують лише у більшості південних та східних областей.

Синоптики попереджають українців про погіршення погодних умов майже по всій Україні протягом найближчих годин, - пише Уніан.

За данними Укргідрометцентру, погіршення погоди синоптики не прогнозують лише у більшості південних та східних областей.

"В найближчі три години з утриманням до кінця доби в Україні, крім більшості південних та східних областей, очікуються грози, місцями град, шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

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Теги: погода, прогноз
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