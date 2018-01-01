Грози та шквальний вітер: синоптики попередили про погіршення погодних умов





Синоптики попереджають українців про погіршення погодних умов майже по всій Україні протягом найближчих годин, - пише



За данними Укргідрометцентру, погіршення погоди синоптики не прогнозують лише у більшості південних та східних областей.



"В найближчі три години з утриманням до кінця доби в Україні, крім більшості південних та східних областей, очікуються грози, місцями град, шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Погіршення погоди синоптики не прогнозують лише у більшості південних та східних областей.Синоптики попереджають українців про погіршення погодних умов майже по всій Україні протягом найближчих годин, - пише Уніан За данними Укргідрометцентру, погіршення погоди синоптики не прогнозують лише у більшості південних та східних областей."В найближчі три години з утриманням до кінця доби в Україні, крім більшості південних та східних областей, очікуються грози, місцями град, шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

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