Моторошна автотроща на Житомирщині: встановили особи усіх загиблих
Сьогодні, 11:50
Поліція встановила особи усіх загиблих внаслідок зіткнення вантажівки та маршрутки на Житомирщині.
Поліція встановила особи усіх загиблих внаслідок моторошної ДТП, що сталася 20 липня на трасі Київ-Чоп поблизу Житомира. Як повідомили у відділі комунікації поліції Житомирщини, серед 10 загиблих - троє неповнолітніх та троє іноземців (двоє громадян Росії і один Грузії), -повідомляє Уніан.
Так, серед загиблих:
- житель м. Рівне, 1978 р.н. (водій маршрутного автобуса); жінка, 1995 р.н.,
- жителька м. Рівне;
- жителька м.Києва (уродженка Рівненщини), 1958 р.н.;
- жителька м. Києва, 1964 р.н; житель с.Гульська Новоград-Волинського району, 2004 р.н.;
- хлопчик, 2002 р.н., житель м. Новограда-Волинського Житомирщини; - жителька м. Нова Каховка Херсонської області, 1944 р.н.;
- дівчинка, 2010 р.н., громадянка Росії;
- жінка, 1984 р.н., громадянка Росії;
- громадянин Грузії, 1962 р.н.
Також зазначається, що серед постраждалих - двоє дітей: дівчинка 2007 року народження з с. Гульська Новоград-Волинського району та десятирічний хлопчик з Росії.
Діти у тяжкому стані госпіталізовані до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні.
"Також у медичні заклади м. Житомира доставлені: житель смт Ружина, 1993 р.н., житель м. Новограда-Волинського, 1963 р.н., житель м. Коростеня, 1992 р.н., жителька с. Гульська Новоград-Волинського району, 1999 р.н., жителька с.Гульська, Новоград-Волинського району, 1980 р.н., жителька м. Новограда-Волинського, 1975 р.н., житель м. Рівного (вік встановлюється)", - йдеться у повідомленні
Нагадаємо, 20 липня, близько 10.40 на автодорозі Київ – Чоп біля с. Глибочиці Житомирського району внаслідок зіткнення маршрутки сполученням «Київ – Рівне» та вантажівки загинули 10 людей, ще 10 госпіталізовані.
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Поліція встановила особи усіх загиблих внаслідок моторошної ДТП, що сталася 20 липня на трасі Київ-Чоп поблизу Житомира. Як повідомили у відділі комунікації поліції Житомирщини, серед 10 загиблих - троє неповнолітніх та троє іноземців (двоє громадян Росії і один Грузії), -повідомляє Уніан.
Так, серед загиблих:
- житель м. Рівне, 1978 р.н. (водій маршрутного автобуса); жінка, 1995 р.н.,
- жителька м. Рівне;
- жителька м.Києва (уродженка Рівненщини), 1958 р.н.;
- жителька м. Києва, 1964 р.н; житель с.Гульська Новоград-Волинського району, 2004 р.н.;
- хлопчик, 2002 р.н., житель м. Новограда-Волинського Житомирщини; - жителька м. Нова Каховка Херсонської області, 1944 р.н.;
- дівчинка, 2010 р.н., громадянка Росії;
- жінка, 1984 р.н., громадянка Росії;
- громадянин Грузії, 1962 р.н.
Також зазначається, що серед постраждалих - двоє дітей: дівчинка 2007 року народження з с. Гульська Новоград-Волинського району та десятирічний хлопчик з Росії.
Діти у тяжкому стані госпіталізовані до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні.
"Також у медичні заклади м. Житомира доставлені: житель смт Ружина, 1993 р.н., житель м. Новограда-Волинського, 1963 р.н., житель м. Коростеня, 1992 р.н., жителька с. Гульська Новоград-Волинського району, 1999 р.н., жителька с.Гульська, Новоград-Волинського району, 1980 р.н., жителька м. Новограда-Волинського, 1975 р.н., житель м. Рівного (вік встановлюється)", - йдеться у повідомленні
Нагадаємо, 20 липня, близько 10.40 на автодорозі Київ – Чоп біля с. Глибочиці Житомирського району внаслідок зіткнення маршрутки сполученням «Київ – Рівне» та вантажівки загинули 10 людей, ще 10 госпіталізовані.
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