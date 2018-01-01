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Моторошна автотроща на Житомирщині: встановили особи усіх загиблих

Моторошна автотроща на Житомирщині: встановили особи усіх загиблих
Поліція встановила особи усіх загиблих внаслідок зіткнення вантажівки та маршрутки на Житомирщині.

Поліція встановила особи усіх загиблих внаслідок моторошної ДТП, що сталася 20 липня на трасі Київ-Чоп поблизу Житомира. Як повідомили у відділі комунікації поліції Житомирщини, серед 10 загиблих - троє неповнолітніх та троє іноземців (двоє громадян Росії і один Грузії), -повідомляє Уніан.

Так, серед загиблих:

- житель м. Рівне, 1978 р.н. (водій маршрутного автобуса); жінка, 1995 р.н.,
- жителька м. Рівне;
- жителька м.Києва (уродженка Рівненщини), 1958 р.н.;
- жителька м. Києва, 1964 р.н; житель с.Гульська Новоград-Волинського району, 2004 р.н.;
- хлопчик, 2002 р.н., житель м. Новограда-Волинського Житомирщини; - жителька м. Нова Каховка Херсонської області, 1944 р.н.;
- дівчинка, 2010 р.н., громадянка Росії;
- жінка, 1984 р.н., громадянка Росії;
- громадянин Грузії, 1962 р.н.

Також зазначається, що серед постраждалих - двоє дітей: дівчинка 2007 року народження з с. Гульська Новоград-Волинського району та десятирічний хлопчик з Росії.

Діти у тяжкому стані госпіталізовані до реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні.

"Також у медичні заклади м. Житомира доставлені: житель смт Ружина, 1993 р.н., житель м. Новограда-Волинського, 1963 р.н., житель м. Коростеня, 1992 р.н., жителька с. Гульська Новоград-Волинського району, 1999 р.н., жителька с.Гульська, Новоград-Волинського району, 1980 р.н., жителька м. Новограда-Волинського, 1975 р.н., житель м. Рівного (вік встановлюється)", - йдеться у повідомленні

Нагадаємо, 20 липня, близько 10.40 на автодорозі Київ – Чоп біля с. Глибочиці Житомирського району внаслідок зіткнення маршрутки сполученням «Київ – Рівне» та вантажівки загинули 10 людей, ще 10 госпіталізовані.

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Теги: ДТП, смерть
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