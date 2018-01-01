Коментарі під стукіт кулемета: Савченко відзвітував за сто днів роботи

Голова Волинської обласної державної адміністраціїзібрав близько двох десятків волинських журналістів на навчальному полігоні, аби у досить незвичному форматі відзвітувати про свої перші 100 днів на посаді керівника виконавчої влади краю.Стрілецький день для журналістів відбувся 20 липня.Майже два десятки представників ЗМІ, а також працівники адміністрації приїхали на навчальний полігон, де Савченко запланував провести звіт про роботу. Однак перед тим, як взятися до офіційної частини, журналістам запропонували трохи «підтягнути» свої навички – на працівників ЗМІ чекав міні-курс молодого стрільця, тож акули пера на один день змінили клавіатуру на автомати, пістолети та кулемети.Першим етапом стрільб були вправи з автоматом Калашникова. Інструктори розповіли, як правильно поводитися зі зброєю, як зайняти правильне положення для стрільби та чого в жодному разі не можна робити. Тоді працівники ЗМІ розбилися на четвірки, та, обмундирувавшись у бронежилет та каску, вирушили на позиції.Для чистоти процесу, а також безпеки журналістів, на кожній бойовій позиції був персональний інструктор, який підказував, як правильно прицілитися чи пересмикнути запобіжник.Після того, як усі журналісти вистріляли свої законні 20 патронів, їм запропонували виконати вправи із пістолетом Макарова. Тут, на відміну від першого виду зброї, стрільби відбувалися стоячи. Кожен журналіст мав змогу зробити 5 пострілів у мішень.До слова, на позиціях також вели підрахунок точних потраплянь у цілі, аби потім скласти міні-рейтинг та нагородити найкращих стрільців похвальними грамотами.Третім етапом були стрільби із кулемета Калашникова модернізованого, і саме вправи із великою зброєю чи не найбільше припали до душі журналістам. Тут кожен міг вистріляти стрічку із 20-ти патронів, однак знайшлося чимало охочих постріляти й по другому колу.Голова ОДА розповів, що задумався про такий оригінальний формат для зустрічі із пресою задумався після перегляду зустрічі президентів США та Росії.«Я зрозумів, що треба готуватися до певних подій, і ми повинні мати нормальну оборону наших кордонів. Її на сьогодні можу зробити або армія, яка в більшості на Сході, або загони територіальної оборони, по-народному партизани – загони, які також мають стати плече до плеча та зупинити навалу. Або ж коли наші «добрі» сусіди побачать, як ми готуємося, у них зникне бажання наражатися на народний гнів… Ще жодну партизанську війну ніяка регулярна армія не виграла. Тому сьогодні ми з вами є звичайними членами майбутнього загону територіальної оборони», - мовив голова ОДА.Посадовець також пригадав, як вправлятися зі зброєю. І хоч звіт відбувався у дещо незвичному форматі, однак за словами посадовця, він дасть змогу громадськості зрозуміти, як голова ОДА розуміє рух вперед та що вдалося зробити за час перебування на посаді.«Журналісти відстрілялися із трьох видів зброї – це найпотужніші найпоширеніша стрілецька зборя, яка є на озброєнні нашої армії», - зауважив начальник прес-служби оперативного командування «Захід»Він додав, що журналісти показали не дуже високі результати, але це закономірно – майстерність відточують тренуваннями.«З одного разу опанувати зброю неможливо. В частинах оперативного командування постійно проводять такі заняття із особовим складом… Тому я вважаю, що такий захід мають проводять хоча б раз на місяць, так як це проводять із оперативним резервом першої та другої черг», - зауважив Прошин. Адже регулярна підготовка дозволяє у випадку необхідності виконати бойове завдання із захисту нашої держави. Цікаво, що з батальйонами територіальної оборони подібні заняття проводять кожного місяця.Журналістам такий вид звіту теж припав до душі, адже чимало із них вперше випробували себе у ролі стрільців.«Хоча мій тато часом буває на полюванні, і зброя є у нас вдома, я ніколи в житті не стріляла, тому мені було справді цікаво. Найбільше мені сподобалося стріляти із автомата Калашникова, можливо, таке враження, бо це взагалі перша зброя, яку я взяла в руки», - розповіла журналіст «Першого»Дівчина зізналася, що не дуже задоволена результатами, адже не завжди вдавалося потрапити в ціль, однак бойове хрещення пройшло «на ура».«Хотіла б ще раз на таку штуку потрапити, це дуже круто та цікаво», - додала Соломанчук.Натомістьіз газети «Волинь» на подібних стрільбах не вперше – чоловік є офіцером запасу, тож, можна сказати, зі зброєю він «на ти». Тож найбільше він оцінив креативний хід зі звітом на навчальному полігоні.«Звіт голови під стукіт кулеметів, під стрільбу – це показує, що ми все-таки вміємо і можемо воювати. Ще ми не чули. Що буде далі, адже хотілося б почути по те, що зроблено за сто днів», - мовив чоловік.Зрештою, «відстрілявшись», журналісти оточили голову ОДА, аби почути прота плани на подальшу роботу. Посадовець розповів про, перевиконання бюджету, будівництво шкіл тощо. Савченко зауважив, що дотримав слова та не змінював команду в адміністрації, однак вона стала активніше працювати.Окрім того, він відвідав чимало сіл, де є гоcтрі проблеми із будівництвом шкіл – на частину із цих об’єктів вдалося залучити кошти із ДФРР. Навіть за день до звіту Савченко побував у селищі Головне Любомльського району, де замість нової школи на 560 дітей нині є тільки фундамент.«Так, її не збудують за рік, але ми зробимо все необхідне щоб її збудували до 2020 року», - додав посадовець.Також він розповів, що Світовий банк через неосвоєння коштів від 2016 року забрав у Волині 10 мільйонів доларів. Однак вдалося домовитися про їх повернення, тож будівельні роботи та закупівлю обладнання відновили – наприклад, обласній лікарні повним ходом йде підготовка до встановлення нового ангіорафа, тривають тендери на інше обладнання тощо. Вдалося домовитися про залучення чималих сум коштів для добудови школи №27 та обласного перинатального центру.«Так можемо рухатися по різних сферах. Мені подобається працювати. Не тоді, коли ти даєш команди, а коли вони знаходять відгук у душі твоїх колег і вони йдуть точно зрозумівши, чого ми хочемо і робимо це разом», - додав Савченко.– робота над низкою питань, наприклад, вирішити проблеми з каналізуванням у Шацькому районі та залучення на Волинь інвестицій та коштів з ДФРР.Зрештою, після спілкування з представниками ЗМІ, їх запросили у солдатський намет на обід, а тоді вручили сертифікати про проходження курсу підготовки та отримання навичок у стрільбі зі стрілецької зброї.