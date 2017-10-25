Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО





Кількох таких вдалось піймати в об'єктив у селі Світязь, - пише інтернет-видання



Птахи, не остерігаючись, підпливають до відпочивальників мало не на відстань витягнутої руки.



Щоправда лебеді можуть у такому випадку зашипіти.



Найкращий час, аби насолоджуватись красою пернатих жителів - рано вранці, або ж на заході сонця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Шацьких озерах сімейства лебедів, чайок та іншого птаства охоче позують для камер.Кількох таких вдалось піймати в об'єктив у селі Світязь, - пише інтернет-видання Волинь24 Птахи, не остерігаючись, підпливають до відпочивальників мало не на відстань витягнутої руки.Щоправда лебеді можуть у такому випадку зашипіти.Найкращий час, аби насолоджуватись красою пернатих жителів - рано вранці, або ж на заході сонця.

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