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Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО

Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО
На Шацьких озерах сімейства лебедів, чайок та іншого птаства охоче позують для камер.

Кількох таких вдалось піймати в об'єктив у селі Світязь, - пише інтернет-видання Волинь24.

Птахи, не остерігаючись, підпливають до відпочивальників мало не на відстань витягнутої руки.

Щоправда лебеді можуть у такому випадку зашипіти.

Найкращий час, аби насолоджуватись красою пернатих жителів - рано вранці, або ж на заході сонця.

Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО
Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО
Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО
Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО
Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО
Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО
Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО
Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО
Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО
Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО
Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО
Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО
Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО
Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО
Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО
Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО
Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО
Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО
Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО
Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО
Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО
Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО

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Теги: Шацькі озера, фото
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