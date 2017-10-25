Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО
Сьогодні, 13:21
На Шацьких озерах сімейства лебедів, чайок та іншого птаства охоче позують для камер.
Кількох таких вдалось піймати в об'єктив у селі Світязь, - пише інтернет-видання Волинь24.
Птахи, не остерігаючись, підпливають до відпочивальників мало не на відстань витягнутої руки.
Щоправда лебеді можуть у такому випадку зашипіти.
Найкращий час, аби насолоджуватись красою пернатих жителів - рано вранці, або ж на заході сонця.
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Кількох таких вдалось піймати в об'єктив у селі Світязь, - пише інтернет-видання Волинь24.
Птахи, не остерігаючись, підпливають до відпочивальників мало не на відстань витягнутої руки.
Щоправда лебеді можуть у такому випадку зашипіти.
Найкращий час, аби насолоджуватись красою пернатих жителів - рано вранці, або ж на заході сонця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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