Чи можна недорого відпочити на Шацьких озерах. ВІДЕО





Наприклад, відпочинок у Туреччині на курорті Кемер у пристойному готелі українській сім’ї з трьох людей обійдеться у кругленьку суму – 38 тисяч гривень, - йдеться у сюжеті



Сонячна Греція затягне від 54 тисяч гривень. А якщо намітили поїхати на Кіпр, на острів Пафос, то приготуйте від 98 до 170 тисяч гривень. Це майже 42 українських мінімальних зарплати.



Зрозуміло, що далеко не кожен може собі дозволити такий відпочинок. Але озирніться, буквально під носом є багато дивовижних українських міст та курортів із розвинутою інфраструктурою. То чи реально провести круту відпустку в Україні?



Шацький національний природній парк, що у Волинській області, знаходиться у підпорядкуванні Державного агентства лісових ресурсів України. Тут 23 озера. Найвідоміше – озеро Світязь. Воно у 4,5 рази глибше, ніж Азовське море. За останні роки тут значно покращилися умови для відпочинку: встановили нові альтанки, вбиральні та роздягальні. Фахівці розказують, що вода в озері насичена сріблом та гліцерином. Цілющі властивості позитивно впливають на шкіру. А головне – тут просто неймовірно красиво.



Біля Шацьких озер можна оселитися як у наметовому містечку, так і в готелі. Для вибагливих туристів, які полюбляють давні традиції, є будиночки в етностилі поблизу села Пульмо.



Звісно, це не єдині прекрасні місця для літнього відпочинку в Україні. У нас є унікальні куточки, створені природою та людиною, про які ви навіть не здогадувалися. Правда, не скрізь ще інфраструктура достатньо розвинена для туристів, але ситуація покращується з кожним роком. Тож, перш ніж їхати на заморські відпочинки та вивчати іншу країну, вивчіть свою Батьківщину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хоч поїхати закордон для українців стало набагато простіше, але курорти там відлякують наших туристів захмарними цінами.Наприклад, відпочинок у Туреччині на курорті Кемер у пристойному готелі українській сім’ї з трьох людей обійдеться у кругленьку суму – 38 тисяч гривень, - йдеться у сюжеті ICTV Сонячна Греція затягне від 54 тисяч гривень. А якщо намітили поїхати на Кіпр, на острів Пафос, то приготуйте від 98 до 170 тисяч гривень. Це майже 42 українських мінімальних зарплати.Зрозуміло, що далеко не кожен може собі дозволити такий відпочинок. Але озирніться, буквально під носом є багато дивовижних українських міст та курортів із розвинутою інфраструктурою. То чи реально провести круту відпустку в Україні?Шацький національний природній парк, що у Волинській області, знаходиться у підпорядкуванні Державного агентства лісових ресурсів України. Тут 23 озера. Найвідоміше – озеро Світязь. Воно у 4,5 рази глибше, ніж Азовське море. За останні роки тут значно покращилися умови для відпочинку: встановили нові альтанки, вбиральні та роздягальні. Фахівці розказують, що вода в озері насичена сріблом та гліцерином. Цілющі властивості позитивно впливають на шкіру. А головне – тут просто неймовірно красиво.Біля Шацьких озер можна оселитися як у наметовому містечку, так і в готелі. Для вибагливих туристів, які полюбляють давні традиції, є будиночки в етностилі поблизу села Пульмо.Звісно, це не єдині прекрасні місця для літнього відпочинку в Україні. У нас є унікальні куточки, створені природою та людиною, про які ви навіть не здогадувалися. Правда, не скрізь ще інфраструктура достатньо розвинена для туристів, але ситуація покращується з кожним роком. Тож, перш ніж їхати на заморські відпочинки та вивчати іншу країну, вивчіть свою Батьківщину.

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