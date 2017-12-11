На вокзалі у Львові знайшли труп
Сьогодні, 20:41
Тіло чоловіка виявили близько 00:50. Свідки бачили, як чоловік стояв на колінах, потім впав і помер.
У Львові на залізничному вокзалі в суботу, 21 липня, знайшли труп. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор громадської організації Варта-1, депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, - пише Корреспондент.
Тіло чоловіка виявили біля кафе близько 00:50.
Свідки бачили, як чоловік стояв на колінах, потім впав і помер. Йому близько 40 років.
Причину смерті встановить судмедекспертиза.
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У Львові на залізничному вокзалі в суботу, 21 липня, знайшли труп. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор громадської організації Варта-1, депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, - пише Корреспондент.
Тіло чоловіка виявили біля кафе близько 00:50.
Свідки бачили, як чоловік стояв на колінах, потім впав і помер. Йому близько 40 років.
Причину смерті встановить судмедекспертиза.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Яке відношення має труп на львівському вокзалі до Волині? :)
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