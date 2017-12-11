вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На вокзалі у Львові знайшли труп

На вокзалі у Львові знайшли труп
Тіло чоловіка виявили близько 00:50. Свідки бачили, як чоловік стояв на колінах, потім впав і помер.

У Львові на залізничному вокзалі в суботу, 21 липня, знайшли труп. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор громадської організації Варта-1, депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, - пише Корреспондент.

Тіло чоловіка виявили біля кафе близько 00:50.

Свідки бачили, як чоловік стояв на колінах, потім впав і помер. Йому близько 40 років.

Причину смерті встановить судмедекспертиза.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Львів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Яке відношення має труп на львівському вокзалі до Волині? :)
Відповісти
Вибір редактора
Гори сміття і гнилі: що залишають після себе торговці Старого ринку. ФОТО
При Волинській ОДА — нова громадська рада. ІМЕНА
У селі на Волині вночі постріляли коней
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На вокзалі у Львові знайшли труп
Сьогодні, 20:41
У Луцькому НТУ стартувало вступне випробування для майбутніх архітекторів
Сьогодні, 19:24
Які ліки заборонили в Україні цього року. СПИСОК
Сьогодні, 18:18
Колишній радник президентів США вирощує коноплю
Сьогодні, 17:48
«Ви даруєте людям натхнення і віру»: волинянці вручили орден від Президента
Сьогодні, 17:10
Схожі новини
Водія, який збив волинянку у Львові, «посадили» на п'ять років Водія, який збив волинянку у Львові, «посадили» на п'ять років
24 квітень, 14:55
Львів: у магазині помер молодий військовий з США Львів: у магазині помер молодий військовий з США
11 грудень, 2017, 06:35
У Львові під колесами сміттєвоза загинули дві жінки У Львові під колесами сміттєвоза загинули дві жінки
24 вересень, 2017, 15:20
У Львові посеред вулиці знайшли мертвого військового У Львові посеред вулиці знайшли мертвого військового
02 червень, 2017, 16:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чим замінити «Укрпошту» на селі?
20 липень, 11:58
 1
На вокзалі у Львові знайшли труп
Сьогодні, 20:41
 0
У Луцькому НТУ стартувало вступне випробування для майбутніх архітекторів
Сьогодні, 19:24
 0
Які ліки заборонили в Україні цього року. СПИСОК
Сьогодні, 18:18
 0
Колишній радник президентів США вирощує коноплю
Сьогодні, 17:48
 0
Медіа
відео
1/8