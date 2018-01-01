В Україні зріс рівень торгівлі людьми





В Україні за шість місяців цього року кількість виявлених правопорушень, пов'язаних із торгівлею людьми, зросла на 29% (186 проти 144 фактів минулого року), - пише



Про це в суботу, 21 липня, повідомив начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Нацполіції Артем Крищенко.



Так, за шість місяців 2018 року Нацполіція виявила майже 190 злочинів у сфері торгівлі людьми.



Також повідомляється, що правоохоронці, які займаються боротьбою зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, викрили і затримали 14 членів організованих злочинних груп, а також встановили 63 учасників цих груп.



На сьогодні правоохоронці повідомили про підозру в торгівлі людьми у 121 справі.



Крищенко додав, що вже встановлено 156 осіб, які мають статус постраждалих внаслідок таких злочинів.

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