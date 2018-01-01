В Україні зріс рівень торгівлі людьми
Сьогодні, 15:42
За шість місяців цього року Національна поліція виявила майже 190 злочинів у сфері торгівлі людьми.
В Україні за шість місяців цього року кількість виявлених правопорушень, пов'язаних із торгівлею людьми, зросла на 29% (186 проти 144 фактів минулого року), - пише Корреспондент.
Про це в суботу, 21 липня, повідомив начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Нацполіції Артем Крищенко.
Так, за шість місяців 2018 року Нацполіція виявила майже 190 злочинів у сфері торгівлі людьми.
Також повідомляється, що правоохоронці, які займаються боротьбою зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, викрили і затримали 14 членів організованих злочинних груп, а також встановили 63 учасників цих груп.
На сьогодні правоохоронці повідомили про підозру в торгівлі людьми у 121 справі.
Крищенко додав, що вже встановлено 156 осіб, які мають статус постраждалих внаслідок таких злочинів.
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В Україні за шість місяців цього року кількість виявлених правопорушень, пов'язаних із торгівлею людьми, зросла на 29% (186 проти 144 фактів минулого року), - пише Корреспондент.
Про це в суботу, 21 липня, повідомив начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Нацполіції Артем Крищенко.
Так, за шість місяців 2018 року Нацполіція виявила майже 190 злочинів у сфері торгівлі людьми.
Також повідомляється, що правоохоронці, які займаються боротьбою зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, викрили і затримали 14 членів організованих злочинних груп, а також встановили 63 учасників цих груп.
На сьогодні правоохоронці повідомили про підозру в торгівлі людьми у 121 справі.
Крищенко додав, що вже встановлено 156 осіб, які мають статус постраждалих внаслідок таких злочинів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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