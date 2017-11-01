У Рівному — моторошна аварія: загинув військовий





Як повідомили в облуправлінні поліції Рівненської області, аварія сталася в ніч на 21 липня на вул.Макарова, - пише



Зазначається, що обидвоє військовослужбовців перебували поза службою.



"47-річний житель с.Бронники Рівненського району, керуючи автомобілем "Volkswagen Т4" з невідомих причини в’їхав у вантажний автомобіль "DAF" з причепом, який було припарковано по правому краю проїзної частини. Внаслідок зіткнення водій від отриманих травм загинув на місці події", - повідомили правоохоронці.



Пасажир автомобіля - 35-річний рівнянин - із травмами госпіталізовано до військового госпіталю.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному внаслідок ДТП за участю машини з двома військовослужбовцями та припаркованої вантажівки "DAF" з причепом, один з військових загинув, другий зазнав травм.Як повідомили в облуправлінні поліції Рівненської області, аварія сталася в ніч на 21 липня на вул.Макарова, - пише Українська правда Зазначається, що обидвоє військовослужбовців перебували поза службою."47-річний житель с.Бронники Рівненського району, керуючи автомобілем "Volkswagen Т4" з невідомих причини в’їхав у вантажний автомобіль "DAF" з причепом, який було припарковано по правому краю проїзної частини. Внаслідок зіткнення водій від отриманих травм загинув на місці події", - повідомили правоохоронці.Пасажир автомобіля - 35-річний рівнянин - із травмами госпіталізовано до військового госпіталю.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію