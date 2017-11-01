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У Рівному — моторошна аварія: загинув військовий

У Рівному — моторошна аварія: загинув військовий
У Рівному внаслідок ДТП за участю машини з двома військовослужбовцями та припаркованої вантажівки "DAF" з причепом, один з військових загинув, другий зазнав травм.

Як повідомили в облуправлінні поліції Рівненської області, аварія сталася в ніч на 21 липня на вул.Макарова, - пише Українська правда.

Зазначається, що обидвоє військовослужбовців перебували поза службою.

"47-річний житель с.Бронники Рівненського району, керуючи автомобілем "Volkswagen Т4" з невідомих причини в’їхав у вантажний автомобіль "DAF" з причепом, який було припарковано по правому краю проїзної частини. Внаслідок зіткнення водій від отриманих травм загинув на місці події", - повідомили правоохоронці.

Пасажир автомобіля - 35-річний рівнянин - із травмами госпіталізовано до військового госпіталю.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК.

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Теги: смерть, Рівне
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