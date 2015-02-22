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Колишній радник президентів США вирощує коноплю

Колишній радник президентів США вирощує коноплю
Колишній радник шести президентів США 75-річний Едвард Вайденфельд займається вирощуванням марихуани на плантаціях. Наркотичною рослиною чоловік зацікавився, коли йому діагностували хворобу Паркінсона.

"Я вирощую марихуану, яка допомагає тоді, коли інші препарати безсилі. Я говорю про різні симптоми. Марихуана не тільки знімає невроз, а й допомагає зосередитися. Вона допомагає мені жити повним життям", - розповів Вайденфельд у сюжеті Радіо Свобода.

Компанію Едварда і його партнера зареєстрували у Вашинтоні. У цьому штаті да роки тому легалізували використання марихуани у медичних та рекреаційних цілях.

За місяць на плантаціях Вайденфельда виростає до 40 кг коноплі. Її продають у спеціалізовані аптеки.

"Я поважав місіс Рейган (дружина президента США Рональда Рейгана. – gazeta.ua) і її кампанію "Просто скажи - ні". Але чим більше дізнавався про війну з марихуаною, тим більше розумів, що це боротьба більшості з певною меншістю. Я більше не вважаю себе республіканцем. Немає жодної розумної причини, щоб обмежувати доступ до марихуани", - додав Едвард Вайденфельд.


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Теги: наркотики, світ, США
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