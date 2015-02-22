Колишній радник президентів США вирощує коноплю

Едвард Вайденфельд займається вирощуванням марихуани на плантаціях. Наркотичною рослиною чоловік зацікавився, коли йому діагностували хворобу Паркінсона.



"Я вирощую марихуану, яка допомагає тоді, коли інші препарати безсилі. Я говорю про різні симптоми. Марихуана не тільки знімає невроз, а й допомагає зосередитися. Вона допомагає мені жити повним життям", - розповів Вайденфельд у сюжеті



Компанію Едварда і його партнера зареєстрували у Вашинтоні. У цьому штаті да роки тому легалізували використання марихуани у медичних та рекреаційних цілях.



За місяць на плантаціях Вайденфельда виростає до 40 кг коноплі. Її продають у спеціалізовані аптеки.



"Я поважав місіс Рейган (дружина президента США Рональда Рейгана. – gazeta.ua) і її кампанію "Просто скажи - ні". Але чим більше дізнавався про війну з марихуаною, тим більше розумів, що це боротьба більшості з певною меншістю. Я більше не вважаю себе республіканцем. Немає жодної розумної причини, щоб обмежувати доступ до марихуани", - додав Едвард Вайденфельд.





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