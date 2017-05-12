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Відрізало голову: на Волині поїзд переїхав чоловіка, - ЗМІ

Відрізало голову: на Волині поїзд переїхав чоловіка, - ЗМІ
Поблизу села Іванівка, що на Волині, під колеса потяга потрапив чоловік.

Про це пишуть Волинські Новини.

Зазначають, що поїзд їхав за маршрутом Червоноград-Ковель.

Трагедія сталася ввечері 21 липня біля станції Іванівка.

За попередньою інформацією, 31-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння і, зі слів очевидців, перейшов колію, а тоді рушив просто назустріч поїзду.

У результаті поїзд переїхав його і відрізав голову.

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Теги: поїзд, трагедія, смерть, Волинь
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