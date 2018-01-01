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22 липня на Волині: гортаючи календар

22 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження депутат Волинської облради, голова Волинської обласної організації ВО «Свобода» Анатолій Вітів (на фото).

Також день народження 22 липня святкують журналістка Тетяна Полуектова та активіст Михайло Бабенчук.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Олександр та Федір.

Бажаємо усім міцного здоров'я, благополуччя й успіхів у праці.

22 липня 1995 року у Луцьку відбулося багатолюдне віче, приурочене трагічним подіям, що відбулися 18 липня в Києві під час похорону Патріарха Володимира (Романюка).

Нагадаємо, тоді спроба поховати тіло Патріарха у Софійському соборі наштовхнулася на опір з боку духовенства УПЦ Московського патріархату та силові дії з боку загонів спеціального призначення МВС України.

22 липня 2007-го шквальний вітер та дощ на території восьми районів – Турійського, Рожищенського, Шацького, Ківерцівського, Ковельського, Маневицького, Старовижівського та Любомльського – масово зруйнував будинки, лісові насадження, лінії та опори електропередач.

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Теги: календар ВолиньPost, історія, день народження, Анатолій Вітів
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