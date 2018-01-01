вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині судитиме суддя з Луганська

На Волині судитиме суддя з Луганська
До Володимир-Волинського міського суду перевели суддю з Луганська.

Президент України Петро Порошенко шляхом відрядження тимчасово перевів суддю з Луганська, - пише Конкурент.

Відповідний указ гарант видав 19 липня.

До одного року на роботу на посаді судді Володимир-Волинського міського суду працюватиме суддя Жовтневого районного суду міста Луганська Михайло Селинний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суддя, суд, Волинь, Вололдимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гори сміття і гнилі: що залишають після себе торговці Старого ринку. ФОТО
При Волинській ОДА — нова громадська рада. ІМЕНА
У селі на Волині вночі постріляли коней
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судитиме суддя з Луганська
Сьогодні, 02:24
Український боксер Олександр Усик переміг росіянина і став абсолютним чемпіоном світу
Сьогодні, 01:26
22 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Роман Скорпіон опублікував відео з концерту в Світязі
21 липень, 22:51
Відрізало голову: на Волині поїзд переїхав чоловіка, - ЗМІ
21 липень, 22:15
Схожі новини
Луцький суддя незаконно відпустив на волю злочинця-білоруса Луцький суддя незаконно відпустив на волю злочинця-білоруса
05 червень, 09:40
Волинський суддя подав у відставку Волинський суддя подав у відставку
21 липень, 05:10
Засудили волинянина, який до смерті побив дружину Засудили волинянина, який до смерті побив дружину
20 липень, 20:46
Прокуратура хоче стягнути з директора луцького училища 33 тисячі Прокуратура хоче стягнути з директора луцького училища 33 тисячі
17 липень, 03:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судитиме суддя з Луганська
Сьогодні, 02:24
 0
Український боксер Олександр Усик переміг росіянина і став абсолютним чемпіоном світу
Сьогодні, 01:26
 0
22 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Роман Скорпіон опублікував відео з концерту в Світязі
21 липень, 22:51
 0
Відрізало голову: на Волині поїзд переїхав чоловіка, - ЗМІ
21 липень, 22:15
 0
Медіа
відео
1/8