На Волині судитиме суддя з Луганська
Сьогодні, 02:24
До Володимир-Волинського міського суду перевели суддю з Луганська.
Президент України Петро Порошенко шляхом відрядження тимчасово перевів суддю з Луганська, - пише Конкурент.
Відповідний указ гарант видав 19 липня.
До одного року на роботу на посаді судді Володимир-Волинського міського суду працюватиме суддя Жовтневого районного суду міста Луганська Михайло Селинний.
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Президент України Петро Порошенко шляхом відрядження тимчасово перевів суддю з Луганська, - пише Конкурент.
Відповідний указ гарант видав 19 липня.
До одного року на роботу на посаді судді Володимир-Волинського міського суду працюватиме суддя Жовтневого районного суду міста Луганська Михайло Селинний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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