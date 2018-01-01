На Волині судитиме суддя з Луганська





Президент України Петро Порошенко шляхом відрядження тимчасово перевів суддю з Луганська, - пише



Відповідний указ гарант видав 19 липня.



До одного року на роботу на посаді судді Володимир-Волинського міського суду працюватиме суддя Жовтневого районного суду міста Луганська Михайло Селинний.

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