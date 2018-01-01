У Луцьку перепоховали останки солдата





Про це йдеться на сайті Луцької міської ради, - пише інтернет-видання



Поруч з тілом чоловіком знайшли чоботи, ґудзики з зірочками та гільзи від патронів.



Захороненому чоловіку було 22 роки. Він загинув 1944 року в боях за звільнення Волинської області.



У річницю визволення Волинської області від нацистських загарбників, 21 липня останки солдата перепоховали на меморіалі на Львівській.

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