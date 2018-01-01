У Луцьку перепоховали останки солдата
Сьогодні, 08:02
У Луцьку перепоховали останки солдата, які випадково знайшли на вулиці Львівській.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради, - пише інтернет-видання Волинь24.
Поруч з тілом чоловіком знайшли чоботи, ґудзики з зірочками та гільзи від патронів.
Захороненому чоловіку було 22 роки. Він загинув 1944 року в боях за звільнення Волинської області.
У річницю визволення Волинської області від нацистських загарбників, 21 липня останки солдата перепоховали на меморіалі на Львівській.
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Про це йдеться на сайті Луцької міської ради, - пише інтернет-видання Волинь24.
Поруч з тілом чоловіком знайшли чоботи, ґудзики з зірочками та гільзи від патронів.
Захороненому чоловіку було 22 роки. Він загинув 1944 року в боях за звільнення Волинської області.
У річницю визволення Волинської області від нацистських загарбників, 21 липня останки солдата перепоховали на меморіалі на Львівській.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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