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У Луцьку перепоховали останки солдата

У Луцьку перепоховали останки солдата
У Луцьку перепоховали останки солдата, які випадково знайшли на вулиці Львівській.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради, - пише інтернет-видання Волинь24.

Поруч з тілом чоловіком знайшли чоботи, ґудзики з зірочками та гільзи від патронів.

Захороненому чоловіку було 22 роки. Він загинув 1944 року в боях за звільнення Волинської області.

У річницю визволення Волинської області від нацистських загарбників, 21 липня останки солдата перепоховали на меморіалі на Львівській.

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Теги: солдат, Луцьк, Львівська, поховання
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