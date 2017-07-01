Український боксер Олександр Усик переміг росіянина і став абсолютним чемпіоном світу
Сьогодні, 01:26
Український боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма.
У фінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії українець зустрічався з росіянином Муратом Гассієвим, - пише Радіо Свобода.
У фінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії українець зустрічався з росіянином Муратом Гассієвим. За результатами 12 раундів Усик переміг одноголосним рішенням суддів – 120:108, 119:109, 119:109.
Українець зберіг свої пояси чемпіона світу за версіями WBO та WBC, а також долучив до них пояси WBA Super й IBF (ними володів Гассієв) та пасок журналу The Ring, який вручають звитяжцеві поєдинку двох найсильніших бійців вагової категорії. Крім того, Усик отримав Кубок Мохаммеда Алі.
Бій відбувався у Москві.
Усик переміг у всіх своїх 15 поєдинках на професіональному ринзі.
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У фінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії українець зустрічався з росіянином Муратом Гассієвим, - пише Радіо Свобода.
У фінальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії українець зустрічався з росіянином Муратом Гассієвим. За результатами 12 раундів Усик переміг одноголосним рішенням суддів – 120:108, 119:109, 119:109.
Українець зберіг свої пояси чемпіона світу за версіями WBO та WBC, а також долучив до них пояси WBA Super й IBF (ними володів Гассієв) та пасок журналу The Ring, який вручають звитяжцеві поєдинку двох найсильніших бійців вагової категорії. Крім того, Усик отримав Кубок Мохаммеда Алі.
Бій відбувався у Москві.
Усик переміг у всіх своїх 15 поєдинках на професіональному ринзі.
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Коментарі 1
)))) "Батя в здании...")))))))
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