У Харкові загадково зник ключовий свідок по справі Зайцевої. ВІДЕО





Вона виявила у її крові опіати, йдеться в сюжеті



Олена Федірко офіційно зареєстрована і прописана разом із сином за харківською адресою, однак там із журналістами спілкуватися відмовляються. Сусіди кажуть, що не бачили лікаря вже зо два місяці – до неї неодноразово приходили судові пристави, щоб вручити повістку, але марно.



Немає жінки і за всіма іншими адресами – родичів, у яких вона може перебувати. З наркодиспансеру, де працювала Федірко, вона раптово звільнилась два місці тому. Це сталося абсолютно неочікувано для коллег, які її більше не бачили. "По заяві особистій, за обопільною згодою", - кажуть там.



Зв'язатися з лікарем нам не вдається навіть телефоном: зв'язок з абонентом відсутній. Отже, місце перебування людини, до котрої в суду є багато питань, лишається загадкою. Одразу після аварії , в якій загинули шестеро людей, саме вона – єдина з лікарів – оглядала Олену Зайцеву та складала акт, в якому зазначила наявність опіатів.



У водійки "Лексуса" забирали аналізи, яких для повторної експертизи чомусь не вистачило, тож тепер захист Зайцевої зможе спробувати оскаржити її результати. Так вважає адвокат потерпілих.



"Що стосується, наприклад, кількості аналізів, котрі були відібрані, як вони були відібрані, чому в такій кількості, хто відбирав повторно аналізи, якщо вони відбиралися взагалі, в принципі?", - питає адвокат Лариса Матвєєва.



У суді пояснюють, що повістки лікарка так і не отримала, адже за місцем проживання її не застали. Вже є навіть рішення про примусовий привід жінки до суду, але якщо її не знайдуть та не зможуть вручити повістку, жодної відповідальності за неявку їй не загрожує.



Нагадаємо, кривава аварія сталася ввечері 18 жовтня 2017 року в Харкові. Тоді автомобіль Lexus, за кермом якого була студентка Олена Зайцева, врізався у Volkswagen, в результаті чого загинуло шестеро людей: п'ятеро загинули на місці, а шоста жертва аварії померла після тижневої коми.



Зайцевій спочатку призначили два місяці ув'язнення без права на внесення застави. Її родина оприлюднила звернення до сімей усіх постраждалих та загиблих, у якому попросила пробачення за доньку та запропонувала усім причетним матеріальну допомогу. Також суд взяв під варту



Другого водія-учасника кривавої ДТП у Харкові залишили у СІЗО

другого учасника ДТП Геннадія Дронова. Слідчі заявили, що водій Volkswagen поїхав на жовтий колір світлофора, що могло стати однією з причин зіткнення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові зникла лікар-нарколог, яка оглядала Олену Зайцеву після смертельної аварії.Вона виявила у її крові опіати, йдеться в сюжеті ТСН офіційно зареєстрована і прописана разом із сином за харківською адресою, однак там із журналістами спілкуватися відмовляються. Сусіди кажуть, що не бачили лікаря вже зо два місяці – до неї неодноразово приходили судові пристави, щоб вручити повістку, але марно.Немає жінки і за всіма іншими адресами – родичів, у яких вона може перебувати. З наркодиспансеру, де працювала Федірко, вона раптово звільнилась два місці тому. Це сталося абсолютно неочікувано для коллег, які її більше не бачили. "По заяві особистій, за обопільною згодою", - кажуть там.Зв'язатися з лікарем нам не вдається навіть телефоном: зв'язок з абонентом відсутній. Отже, місце перебування людини, до котрої в суду є багато питань, лишається загадкою. Одразу після аварії , в якій загинули шестеро людей, саме вона – єдина з лікарів – оглядала Олену Зайцеву та складала акт, в якому зазначила наявність опіатів.У водійки "Лексуса" забирали аналізи, яких для повторної експертизи чомусь не вистачило, тож тепер захист Зайцевої зможе спробувати оскаржити її результати. Так вважає адвокат потерпілих."Що стосується, наприклад, кількості аналізів, котрі були відібрані, як вони були відібрані, чому в такій кількості, хто відбирав повторно аналізи, якщо вони відбиралися взагалі, в принципі?", - питає адвокатУ суді пояснюють, що повістки лікарка так і не отримала, адже за місцем проживання її не застали. Вже є навіть рішення про примусовий привід жінки до суду, але якщо її не знайдуть та не зможуть вручити повістку, жодної відповідальності за неявку їй не загрожує.Нагадаємо, кривава аварія сталася ввечері 18 жовтня 2017 року в Харкові. Тоді автомобіль Lexus, за кермом якого була студентка Олена Зайцева, врізався у Volkswagen, в результаті чого загинуло шестеро людей: п'ятеро загинули на місці, а шоста жертва аварії померла після тижневої коми.Зайцевій спочатку призначили два місяці ув'язнення без права на внесення застави. Її родина оприлюднила звернення до сімей усіх постраждалих та загиблих, у якому попросила пробачення за доньку та запропонувала усім причетним матеріальну допомогу. Також суд взяв під вартуДругого водія-учасника кривавої ДТП у Харкові залишили у СІЗОдругого учасника ДТП. Слідчі заявили, що водій Volkswagen поїхав на жовтий колір світлофора, що могло стати однією з причин зіткнення.

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