У маршрутки, яка потрапила у страшну аварію, виявили безліч технічних порушень. ВІДЕО





Експерти встановили особи всіх 10 загиблих у п’ятничній ДТП із маршруткою і фурою на Житомирщині, - йдеться в сюжеті



Валентина Шечук забирає з моргу тіла двох сестер – Антоніна і Світлана зі столиці їхали у село на Рівненщину, де на них чекала вся родина, бо всі планували спільну відпустку. Про жахливу аварію рідні дізналися з телебачення і до останнього сподівалися, що сестри були не в тій маршрутці.



"Ми дзвонимо, виклик іде – ніхто не бере. Одна – зразу сказали, що загинула, бо при ній була сумка, а при другій сумка відлетіла", - каже пані Валентина.



ДТП забрала життя 14-річного Павлика, брата студентки Вікторії.



"Він завжди в усьому допомагав. Гарний хлопчик був", - плаче вона.



Ця родина – двоє дітей, мама і тітка – поверталися з відпочинку на морі. На залізничному вокзалі побачили маршрутку "Київ-Рівне", де було лише три вільних місця. Але водій умовив, що помістяться всі, і посадив Павлика поруч із собою.



"Мама каже: ми не будемо їхати. Та ні, сідайте наперед, ми знайдемо місце хлопчику", - пригадує пасажирка маршрутки Олена Герасимчук.



Вона каже, що бус їхав досить швидко, а в момент ДТП вона втратила свідомість і оклигала, коли її витяг із розтрощеної маршрутки якийсь хлопчина.



"Дуже багато трупів було", - зізнається жінка.



У місиві з тіл і металу вижило дев’ятеро людей, четверо з них у реанімації. Там і син пана Сергія, що їхав на весілля до друга.



"Буває, приходить у свідомість, упізнає, а буває, щось говорить не те. Шили лице, підборіддя шили, легені пробило, у животі рідина збирається. Рука ліва переломана", - каже батько постраждалого Сергій Лук’янчук.



Поліція схильна вважати, що винуватцем аварії став водій маршрутки, котрий перевищив швидкість і, не гальмуючи, врізався у фуру, загинув сам і вбив дев’ятьох людей. Уже відомо, що чоловік не мав водійської категорії на перевезення пасажирів, а бусик взяв у друзів.



Власника мікроавтобуса затримали і готуються оголосити про підозру.



"Питання до гальмівної системи, є питання до обладнання траспортного засобу, протектори шин абсолютно різні і також не відповідають вимогам, встановлених для транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів. Тобто там є низка порушень", - пояснила керівник відділу звязків з громадськістю ГУ НП у Житомирській області Алла Ващенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій маршрутки, яка потрапила у смертельну ДТП на Житомирщині, наполіг, щоб сім'я сіла до нього в автомобіль.Експерти встановили особи всіх 10 загиблих у п’ятничній ДТП із маршруткою і фурою на Житомирщині, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30 забирає з моргу тіла двох сестер – Антоніна і Світлана зі столиці їхали у село на Рівненщину, де на них чекала вся родина, бо всі планували спільну відпустку. Про жахливу аварію рідні дізналися з телебачення і до останнього сподівалися, що сестри були не в тій маршрутці."Ми дзвонимо, виклик іде – ніхто не бере. Одна – зразу сказали, що загинула, бо при ній була сумка, а при другій сумка відлетіла", - каже пані Валентина.ДТП забрала життя 14-річного, брата студентки Вікторії."Він завжди в усьому допомагав. Гарний хлопчик був", - плаче вона.Ця родина – двоє дітей, мама і тітка – поверталися з відпочинку на морі. На залізничному вокзалі побачили маршрутку "Київ-Рівне", де було лише три вільних місця. Але водій умовив, що помістяться всі, і посадив Павлика поруч із собою."Мама каже: ми не будемо їхати. Та ні, сідайте наперед, ми знайдемо місце хлопчику", - пригадує пасажирка маршруткиВона каже, що бус їхав досить швидко, а в момент ДТП вона втратила свідомість і оклигала, коли її витяг із розтрощеної маршрутки якийсь хлопчина."Дуже багато трупів було", - зізнається жінка.У місиві з тіл і металу вижило дев’ятеро людей, четверо з них у реанімації. Там і син пана, що їхав на весілля до друга."Буває, приходить у свідомість, упізнає, а буває, щось говорить не те. Шили лице, підборіддя шили, легені пробило, у животі рідина збирається. Рука ліва переломана", - каже батько постраждалогоПоліція схильна вважати, що винуватцем аварії став водій маршрутки, котрий перевищив швидкість і, не гальмуючи, врізався у фуру, загинув сам і вбив дев’ятьох людей. Уже відомо, що чоловік не мав водійської категорії на перевезення пасажирів, а бусик взяв у друзів.Власника мікроавтобуса затримали і готуються оголосити про підозру."Питання до гальмівної системи, є питання до обладнання траспортного засобу, протектори шин абсолютно різні і також не відповідають вимогам, встановлених для транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів. Тобто там є низка порушень", - пояснила керівник відділу звязків з громадськістю ГУ НП у Житомирській області

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