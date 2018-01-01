На Волині після застілля чоловік з білою гарячкою підпалив хлів
Сьогодні, 12:09
У селі Лобачівка Горохівського після чаркування один із чоловіків підпалив хлів.
Пожежа в господарській будівлі трапилася вчора, 21 липня, - пише Волинська правда.
Відомо, що сім’я перед інцидентом розпивала алкогольні напої. Між друзями по чарці виник конфлікт. Через це "господар" підпалив хлів. Будівля була дерев’яною, тож швидко зайнялася.
Займання відбулося близько 23:00.
На виклик приїхали поліція, дві "швидких" та дві пожежні машини. Внаслідок пожежі постраждалих немає.
За словами свідків, наразі потерпілі господарі перебувають у лікарні з алкогольним отруєнням. Відомо також, що у чоловіка, який підпалив будівлю, – біла гарячка.
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Пожежа в господарській будівлі трапилася вчора, 21 липня, - пише Волинська правда.
Відомо, що сім’я перед інцидентом розпивала алкогольні напої. Між друзями по чарці виник конфлікт. Через це "господар" підпалив хлів. Будівля була дерев’яною, тож швидко зайнялася.
Займання відбулося близько 23:00.
На виклик приїхали поліція, дві "швидких" та дві пожежні машини. Внаслідок пожежі постраждалих немає.
За словами свідків, наразі потерпілі господарі перебувають у лікарні з алкогольним отруєнням. Відомо також, що у чоловіка, який підпалив будівлю, – біла гарячка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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