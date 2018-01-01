Волинь впоралася із піврічним бюджетом





Про це повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко, звітуючи за 100 днів перебування на посаді.



Посадовець зауважив, що прийшов працювати у ВОДА наприкінці кварталу, однак план надходжень вдалося «витягнути».



«Це дякуючи команді», - зауважив Савченко. Таким чином, виконання бюджету за перші 6 місяців склало 107%. Надалі голова Ода сподівається, що показники вдасться покращити.



Окрім того, Волинь стала однією із чотирьох областей лідерів у сфері будівництві доріг – тут виконали всі тендерні процедури та, власне, здійснили запланований ремонт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. План надходжень до обласного бюджету за результатами першого півріччя на Волині виконали на 107%.Про це повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації, звітуючи за 100 днів перебування на посаді.Посадовець зауважив, що прийшов працювати у ВОДА наприкінці кварталу, однак план надходжень вдалося «витягнути».«Це дякуючи команді», - зауважив Савченко. Таким чином, виконання бюджету за перші 6 місяців склало 107%. Надалі голова Ода сподівається, що показники вдасться покращити.Окрім того, Волинь стала однією із чотирьох областей лідерів у сфері будівництві доріг – тут виконали всі тендерні процедури та, власне, здійснили запланований ремонт.

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