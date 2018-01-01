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Волинь впоралася із піврічним бюджетом

Волинь впоралася із піврічним бюджетом
План надходжень до обласного бюджету за результатами першого півріччя на Волині виконали на 107%.

Про це повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко, звітуючи за 100 днів перебування на посаді.

Посадовець зауважив, що прийшов працювати у ВОДА наприкінці кварталу, однак план надходжень вдалося «витягнути».

«Це дякуючи команді», - зауважив Савченко. Таким чином, виконання бюджету за перші 6 місяців склало 107%. Надалі голова Ода сподівається, що показники вдасться покращити.

Окрім того, Волинь стала однією із чотирьох областей лідерів у сфері будівництві доріг – тут виконали всі тендерні процедури та, власне, здійснили запланований ремонт.

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Теги: бюджет, гроші, надходження
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