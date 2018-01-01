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Ударив в шию і серце: подробиці нічного вбивства у Луцьку

Ударив в шию і серце: подробиці нічного вбивства у Луцьку
Жертва безхатька у Луцьку отримала удари ножем у шию і серце керамічним ножем.

Трагедія трапилася 22 липня близько 4 ранку, - пише інтернет-видання Волинь 24.

Як стало відомо, двоє безхатьків розпивали спиртне у підвалі одного з будинків, що на проспекті Президента Грушевського в районі магазину «Колібріс».

Там між чоловіками виникла суперечка. В результаті конфлікту безхатько встромив керамічного ножа в груди своєму «другові». Чоловік отримав ножові удари в шию і серце.

Ніж убивця викинув на вулицю. Його поламаним знайшли за два під’їзди від місця злочину.

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Теги: вбивство, Луцьк
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