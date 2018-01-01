Ударив в шию і серце: подробиці нічного вбивства у Луцьку
Сьогодні, 15:05
Жертва безхатька у Луцьку отримала удари ножем у шию і серце керамічним ножем.
Трагедія трапилася 22 липня близько 4 ранку, - пише інтернет-видання Волинь 24.
Як стало відомо, двоє безхатьків розпивали спиртне у підвалі одного з будинків, що на проспекті Президента Грушевського в районі магазину «Колібріс».
Там між чоловіками виникла суперечка. В результаті конфлікту безхатько встромив керамічного ножа в груди своєму «другові». Чоловік отримав ножові удари в шию і серце.
Ніж убивця викинув на вулицю. Його поламаним знайшли за два під’їзди від місця злочину.
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Трагедія трапилася 22 липня близько 4 ранку, - пише інтернет-видання Волинь 24.
Як стало відомо, двоє безхатьків розпивали спиртне у підвалі одного з будинків, що на проспекті Президента Грушевського в районі магазину «Колібріс».
Там між чоловіками виникла суперечка. В результаті конфлікту безхатько встромив керамічного ножа в груди своєму «другові». Чоловік отримав ножові удари в шию і серце.
Ніж убивця викинув на вулицю. Його поламаним знайшли за два під’їзди від місця злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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